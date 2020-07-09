«دبي التجارية»تقدم خدمة «التسليم الإلكتروني»

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت «دبي التجارية»، النافذة الإلكترونية الموحدة للتجارة والخدمات اللوجستية عبر الحدود، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، خدمة «طلب التسليم الإلكتروني» من أجل تيسير إجراءات الاستيراد المعقدة بلمسة زر؛ حيث تعد الخدمة بمثابة سبق رقمي في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في الإمارات.

وتم تصميم خدمة طلب التسليم الإلكتروني لدعم قطاع التجارة والخدمات اللوجستية وكافة العاملين في سلسلة التوريد خلال جائحة «كوفيد 19» التي أدت إلى العديد من التغييرات في العمليات التشغيلية التي تتطلب التباعد الاجتماعي والعمل عن بعد.

وتمكن الخدمة الجديدة كلاً من وكلاء الشحن وملاك البضائع وشركات النقل من تجنب الإجراءات التقليدية اليدوية التي كانت تتطلب الحضور الشخصي لتخليص المعاملات وذلك من خلال تبنّي الخدمات الرقمية الذكية.

كما يساعد نظام طلب التسليم الإلكتروني، ذو المزايا المتعددة، في الاستغناء عن المعاملات الورقية، ويحرر قطاع الأعمال التجارية من الأعباء التي تتطلبها الإجراءات التقليدية المعقدة.

وتقلل الخدمة الوقت اللازم لتخليص البضائع، ما يزيد من القدرة التنافسية لشركات الشحن وتسهيل عملية تتبع حركة البضائع. وتم الآن تبسيط الخدمة بشكل أكبر من خلال قبول جمارك دبي مستندات الشحن وأوامر التسليم التي يتم إرسالها إلكترونياً من قبل وكلاء الشحن.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية ـ إقليم الإمارات: «يعدّ التكيف مع الابتكارات التكنولوجية الجديدة في مجال التجارة والخدمات اللوجستية، من أهم العوامل التي تساعد «دبي التجارية» في تحقيق إنجازاتها المتعددة، لتصبح من بين الأفضل في فئتها كمزود متكامل للخدمات الإلكترونية.

ويعتبر «طلب التسليم الإلكتروني» إنجازاً جديداً ومتميزاً تضيفه «دبي التجارية» إلى سجل نجاحاتها الحافل؛ فهو أداة رقمية متطورة نقدمها لعملائنا في فترة أصبح فيها من الضروري، أكثر من أي وقت مضى، إدخال مثل هذه الآليات الرقمية لضمان استمرارية الأعمال.

وباعتبارنا جهة رائدة في تمكين التجارة، فإننا نؤمن بالتطلع إلى المستقبل، ونعتقد أن هذا الإنجاز سيكون له دور رائد في إحداث تغييرات إيجابية تصنع تحولاً في ديناميكيات السوق التجاري».

وقال حسين البلوشي، المدير التنفيذي للعمليات في «دبي التجارية»: باعتبارنا مزود للخدمات الملاحية الذكية، فإن أتمتة هذا الإجراء تلغي الحاجة إلى العمليات اليدوية الحالية، كما أنها تخفض التكاليف التشغيلية لمساعدة الشركات في تبني عمليات التسليم المستدامة، وسيسهم أن هذا النظام في رفع مستوى السعادة لعملائنا بمساهمته في إلغاء 80 % من الأعمال الورقية والزيارات الشخصية، كما أنه يزيد من سرعة وقت الاستجابة بنفس المقدار.

شركات عالمية

باشرت شركات عالمية من عملاء «دبي التجارية» باستخدام نظام طلب التسليم الإلكتروني بشكل فعلي، منهم شركة وكلاء الشحن «أوشن نتورك إكسبرس» وشركة «بنينسيولا شيبينغ»، و«هاباج لويد الشرق الأوسط»، وشركة «وكالة الخليج»، إضافة إلى شركات وكلاء الشحن الكبرى مثل «جلوبالينك ويست ستار شيبينغ» و«كوهني+ناجل» و «فريت سيستمز دي دبليو سي».

وقد قامت الشركة بمعالجة أكثر من 17000 معاملة بالفعل لأكثر من 1400 عميل، وتسعى إلى مواصلة النمو والزيادة في العدد الكبير للمعاملات بشكل مضطرد.

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