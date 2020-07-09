عقد جديد لـ«الإمارات لأنظمة المباني الحديدية»

المصدر: (دبي ــ البيان)

فازت الإمارات لأنظمة المباني الحديدية، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لدبي للاستثمار، بعقد توريد 2000 طن متري من الحديد لمبنى حكومي، وهو مبنى النيابة العامة الجديد ومواقف السيارات، بمنطقة أم هرير في دبي.وصمم المشروع بأسلوب عصري ليكون رمزاً معمارياً يطل على ضفاف خور دبي، بمساحة مبنية تبلغ 53 ألف قدم مربع. ومن المتوقع إنجاز المشروع في ديسمبر 2021، وستعطى الأولوية لإنجاز مواقف السيارات قبل نهاية العام.

وقال جوزيف شدياق، مدير عام شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية: بعد نجاحنا في تنفيذ مجموعة بارزة من المشاريع الحكومية، مثل مشروع مترو دبي، ومحطة الركاب في مركز دبي العالمي، ومركز الشحن، يمثل هذا المشروع إضافة أخرى إلى منجزاتنا ويسهم في تعزيز مكانتنا. ونعمل عن كثب مع المقاول الرئيسي لضمان تسليم المشروع في الوقت المناسب.

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