«فيزا» توسّع خدمة «انقر للدفع» في المنطقة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «فيزا» العالمية، توسيع نطاق خدمة «انقر للدفع»، لتشمل الإمارات والسعودية والكويت، وذلك بهدف مساعدة المستهلكين على إجراء مشترياتهم بسرعة وأمان لدى مختلف التجار والمنصات. وفي المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف المتحركة، التي تعرض شعار «انقر للدفع»، بات بإمكان المستهلكين الذين قاموا بتفعيل بطاقتهم إتمام عملية الشراء دون الحاجة إلى إدخال رقم حسابهم الرئيسي المؤلف من 16 رقماً، أو كلمات المرور، أو تعبئة النماذج الطويلة.

وجاء الانتشار الواسع للمنهجية، التي تركز على الخدمات الرقمية أولاً، ليبشر بالجيل الجديد لقطاع التجارة، ويلبي الطلب المتزايد على تعزيز السهولة والانسيابية في تجارب التسوق عبر الإنترنت، عبر مختلف القنوات.

وقد أظهر استطلاع أجرته «فيزا» أخيراً توجه المزيد من المستهلكين نحو التسوق عبر الإنترنت، حيث أفاد ثلثا المستهلكين في الإمارات (بنسبة 68%) أن وباء «كوفيد 19» دفعهم لإجراء مشتريات البقالة للمرة الأولى عبر الإنترنت، بينما أجرى 70% من المستهلكين أول مشترياتهم من الصيدليات.وبهذا، أصبح بإمكان المستهلكين استخدام بطاقاتهم من «Visa» لسداد ثمن مشترياتهم بموثوقية كاملة، حيث يجدون شعار «انقر للدفع»، وتستخدم التقنية وسائل المصادقة المتقدمة.

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