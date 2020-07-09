بحث طرح منتجات مالية جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعاً مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وبورصة دبي للذهب والسلع، رأسه د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة.

تم خلال الاجتماع، الذي عُقِد عبر خاصية الاتصال المرئي مناقشة عدد من المحاور ذات الصلة بتطورات الأسواق المالية، وتنسيق استراتيجية الهيئة مع استراتيجية الأسواق، وبحث مقترحات تطويرية جديدة تمكِّن من النهوض بالأداء من خلال تيسير عمليات الإدراج وطرح منتجات وأدوات مالية جديدة تسهم في جذب المزيد من المستثمرين.

ناقش الاجتماع التطورات المرتبطة بكل من تراخيص الأنشطة المالية الجديدة لدى الهيئة ومبادرة شركات الخدمات المالية المتكاملة وتطورات شركة المقاصة المركزية، كما استعرض الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من قبل الهيئة والأسواق المالية للتعامل مع الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا.

وتم بحث آليات لتنسيق وتكامل استراتيجية الهيئة مع استراتيجية الأسواق المالية، وتطورات منظومة التراخيص الجديدة بالهيئة ضمن مشروع إعادة هيكلة التشريعات وفق أفضل الممارسات العالمية، وإجراءات تفعيل دور صانع السوق، وتطرقت المناقشات إلى جانب ذلك إلى الإجراءات المقترحة لزيادة حجم التداولات ورسملة السوق المالي، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الصلة بالحسابات المجمعة؛ مثل تنظيم موضوع المالك المسجل والمالك المستفيد بالنظر لأهميتها في موضوع ترقية الأسواق على المؤشرات العالمية.

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