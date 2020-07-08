تدفق الزوار عبر مطار دبي يحمل بشائر انتعاش القطاع السياحي

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

واصلت حركة الزوار الدوليين بالتدفق عبر مطارات دبي من خلال رحلات «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، إضافة إلى بعض الناقلات الأجنبية، الأمر الذي يبشر بعودة قوية للنشاط السياحي والفندقي في الإمارة خلال الفترة المقبلة.

واستعدت مطارات دبي خلال الفترة الماضية لعودة الزوار من خلال اعتماد أعلى مستوى من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تضمن صحة وسلامة المسافرين والموظفين.

وأكد جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي أن مطار دبي يواصل استقبال القادمين والزوار الدوليين إلى دبي بكل سلاسة ومرونة في ظل اتخاذ أعلى مستوى من الإجراءات والتدابير الاحترازية، مشيراً إلى أن المطار يعمل بكفاءة عالية جداً في استقبال الرحلات المجدولة، ورحلات الترانزيت إلى وجهات أخرى.

وأضاف الحاي: دبي سباقة دائماً في اتخاذ الخطوات الصحيحة ونأمل أن تبادر المدن الأخرى خلال الفترة القادمة بفتح أجوائها واتخاذ الخطوات الضرورية لعودة الانتعاش التدريجي إلى حركة النقل الجوي العالمية.

وقال الحاي إن «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، توفران رحلات ربط إلى عشرات الوجهات العالمية لخدمة المسافرين المحليين والدوليين، مشيراً إلى أن مطارات دبي تتوقع نمواً وزيادة تدريجية بأعداد المسافرين في ظل التسهيلات والقرارات الأخيرة لحكومة دبي.

إجراءات احترازية

وقال إنه تم تنفيذ إجراءات احترازية في جميع أنحاء المطار للحفاظ على صحة وسلامة عملائنا وموظفينا. وتشمل هذه التدابير زجاجاً وقائياً عند تسجيل الوصول ومنافذ الجوازات، والفحص الحراري وعلامات التباعد الجسدي، وزيادة مستويات التعقيم، وفقاً للمعايير الدولية التي وضعتها السلطات المعنية.

تعليمات وإرشادات

وكانت مطارات دبي أصدرت مجموعة من التعليمات التي تتضمن إرشادات خاصة للمسافرين المغادرين والقادمين والترانزيت، حيث طلبت من المسافرين القادمين إلى مطار دبي ارتداء القفازات، والقناع، وإحضار الوثائق المطلوبة، وتعبئة نموذج الحالة الصحية، والحجر الصحي، والخضوع لاختبار إلزامي (PCR) لـ«كوفيد19»، في حين يجب على المسافرين المغادرين ارتداء وسائل الحماية الشخصية المناسبة مثل القفازات، والأقنعة، وإحضار جميع الأوراق المطلوبة التي تتضمن أي فحوص طبية مطلوبة في الوجهة، والوصول إلى المطار قبل 4 ساعات من موعد الرحلة، لإتاحة المزيد من الوقت لتدابير السلامة، والأمن.

وقالت مطارات دبي إنه من أجل الحفاظ على متطلبات السلامة العامة والتباعد الجسدي، لن يُسمح للمسافرين الذين ليس لديهم تذاكر مؤكدة، والركاب الذين لا يحملون وسائل الوقاية الشخصية المناسبة، بدخول مباني المطار. كما يجب أن يكون المسافر على دراية أيضاً بمواعيد حظر التجول، وأن يكون لديه تذكرة سفر للعرض على أفراد شرطة دبي، إذا طُلب منه ذلك.

وقالت «طيران الإمارات» إنها ملتزمة بالتنسيق المستمر مع شركائها في قطاعي الطيران والصحة بدبي لتوفير أعلى معايير الراحة والطمأنينة لركابها، وأنها تتخذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية في كل مراحل رحلات الركاب، ابتداءً من قياس درجة حرارة المسافرين والتأكد من التزام جميع الركاب بوضع الكمامات والقفازات في المطار وطوال الرحلة، إضافة إلى ارتداء أفراد أطقم الخدمات الجوية رداءً واقياً مع المحافظة على التباعد الجسدي.

وتخضع «طيران الإمارات» كل طائرة لعملية تنظيف وتطهير عميقة تستغرق ما بين 6 - 8 ساعات، وتتضمن رش المقصورة الداخلية بمواد مطهرة واستبدال أغطية فرش ومساند المقاعد في المنطقة المتأثرة، وستبدل مرشحات الهواء في المقصورة، في حال تم نقل حالة مشتبه بها أو حالة مؤكدة بفيروس «كوفيد-19».

وأصدرت «فلاي دبي» دليلاً مبسطاً لأولئك الذين يخططون للسفر هذا الصيف، يتضمن مجموعة من الإرشادات الخاصة بالسفر، التي تمنح الركاب الثقة في معرفة ما يتعين عليهم القيام به للسفر مرة أخرى، سواء كان زائراً دولياً أو مقيماً عائداً أو مواطناً أو مقيماً في الدولة.

وبدأت «فلاي دبي» رحلاتها المنتظمة إلى عدد من الوجهات التي تشهد طلباً مرتفعاً على السفر، وتعتبر هذه الرحلات الأولى للناقلة بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر جراء إغلاق الأجواء كإجراء احترازي لمكافحة فيروس «كورونا».

وأعلنت «فلاي دبي» في وقت سابق أنها ستسير رحلات منتظمة مبدئياً إلى 24 وجهة، فيما ستضيف الناقلة المزيد من الوجهات والرحلات خلال فصل الصيف بشكل تدريجي ليرتفع عدد الوجهات إلى 66 محطة الأمر الذي يعتمد على قدرة الدول على الانفتاح وقبول السفر الدولي.

محطات

ويصل عدد محطات «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، التي تم الإعلان عنها خلال الشهر الجاري نحو 76 وجهة حول العالم منها 52 وجهة لـ«طيران الإمارات» و 24 وجهة لـ«فلاي دبي». وتوفر الناقلتان مزيداً من الخيارات أمام عملائها لمواصلة سفرهم براحة وأمان عبر دبي، بين الشرق الأوسط وإفريقيا، وآسيا، وأوروبا، والأمريكيتين، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المكثفة لضمان صحة وسلامة المسافرين، والعاملين على الأرض، وفي الأجواء.

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