«الاتحاد للطيران» تسيير غدا رحلات إلى القاهرة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تبدأ «الاتحاد للطيران» تسيير رحلات منتظمة إلى العاصمة المصرية القاهرة اعتباراً من غد الموافق 9 يوليو وذلك وفق قائمتها المحدثة أخيراً والتي تضمنت 10 وجهات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، منها 5 وجهات تبدأ اعتباراً من مطلع أغسطس القادم.

وقال متحدث باسم الناقلة لـــ «البيان» أن «الاتحاد للطيران» بدأت بالفعل تسيير رحلات إلى البحرين وبيروت اعتباراً من الشهر الجاري، فيما ستبدأ تسيير رحلاتها إلى عمان والكويت اعتباراً من 16 يوليو.

وذكر المتحدث أن الناقلة ستضيف 5 وجهات جديدة في المنطقة اعتباراً من مطلع أغسطس القادم، وهي: الدار البيضاء ومسقط والرباط والرياض وسيشيل، في الوقت الذي تعمل فيه على الاستئناف التدريجي لعملياتها التشغيلية عقب رفع الحظر على النقل الجوي من وإلى الدولة من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني، لكن يبقى السفر مرهونًا بتلبية جميع المتطلبات الصحية وشروط الدخول التي وضعتها السلطات الإماراتية والدول التي ينوون السفر إليها.

وخلال شهري يوليو وأغسطس، ورهناً برفع القيود الدولية المفروضة على النقل الجوي وإعادة فتح الأسواق العالمية، تنوي «الاتحاد» خدمة 58 وجهة عالمية من مقرها في أبوظبي، تشمل وجهات رئيسية في الشرق الأوسط، أميركا الشمالية، أوروبا، آسيا وأستراليا.

في سياق أخر، من المقرر أن تطلق «العربية للطيران أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عملياتها التشغيلية اعتباراً من 14 يوليو الجاري، وذلك بتسيير رحلات مباشرة تربط بين العاصمة الإماراتية ومدينتي الإسكندرية وسوهاج في مصر. وستقلع أولى الرحلات من أبوظبي إلى الإسكندرية في يوم 14 يوليو، في حين تنطلق الرحلات إلى مدينة سوهاج في اليوم التالي.

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