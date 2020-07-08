" إطلاق " الإمارات أولا " لدعم المنتجات الوطنية في 188 متجراً بمنطقة الخليج

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت متاجر لولو هايبر ماركت التابعة لمجموعة اللولو العالمية اليوم الأربعاء، مبادرة "الإمارات أولاً" بهدف دعم المنتجات المحلية في جميع متاجرها في دولة الإمارات.

وتم تدشين المبادرة افتراضياً بصورة رسمية صباح اليوم بحضور كل من محمد على الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، وسعيد البحري سالم العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وعمر بوشهاب، رئيس لجنة دبي للأمن الغذائي، ويوسف على، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو.

وأشاد محمد علي الشرفا بالمبادرة مشيراً إلى أنها "ستسوق المنتجات المحلية لقاعدة كبيرة من العملاء، ليس فقط داخل الدولة وانما على مستوى دول الخليج أيضاً. كما ثمن مجهودات مجموعة اللولو الدؤوبة للمساهمة في دعم الاقتصاد وتطوير قطاع الزراعة في الدولة. ونتقدم بالشكر الجزيل لدعمهم الانتاج المحلي الإماراتي ولتنظيم هذا المبادرة الفريدة".

ومن جهته أكد سامي القمزي، على أن الأمن الغذائي ودعم المنتجات المحلية يعتبر أحد أهداف اقتصادية دبي الرئيسية، وقال"أنا على ثقة أن مبادرة (الإمارات أولاً) تدعم قطاع الغذاء المحلي والتي ستساهم في تعزيز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للدولة عبر تأهيل زراعة مستدامة. نحن متحمسون للغاية كوننا جزء من هذه المبادرة ولتقديم كل الدعم لتعزيز الاقتصادي المحلي الإماراتي".

وأشار سعيد البحري سالم العامري إلى أن قيادة الإمارات حريصة على دعم وتسويق الانتاج المحلي وتعزيز القطاع الزراعي مشيرا إلي أن مجموعة اللولو تعد أكبر شريك في هذه الرؤية على مدى عدة سنوات. وقال" نحن في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نتطلع قدماً للعمل عن قرب مع لولو هايبر ماركت لمزيد من المساهمة في زيادة الحصة السوقية للمنتجات المحلية عبر مزيد من نوافذ البيع والعروض المتنوعة مثل هذه المبادرة".

وبدوره قال يوسف علي، إن المجموعة ستنظم فعاليات ومهرجانات وعروض بصورة منتظمة عبر تسويق كبير لزيادة الحصة السوقية للمنتجات الاماراتية والتي ستساهم بالتالي في تعزيز قطاعي الزراعة والصناعة المحلية، واللذان يعدان مفتاح الأمن الغذائي لهذه الدولة العظيمة".

وأكد ناندا كومار المتحدث الرسمي بإسم محموعة اللولو العالمية على أن المبادرة تشمل الترويج للمنتجات الوطنية الإماراتية في 188 فرعا للمجموعة في منطقة الخليج العربي منها 76 فرعا في الإمارات والبقية في دول مجلس التعاون الخليجي. ولك الشكر والتقدير

وتعمل مجموعة لولو هايبر ماركت بصورة وثيقة مع عدد كبير من الشركات المحلية والمنظمات لتسويق منتجاتهم وتقديم الدعم المطلوب من تدريب، ادارة عمليات التشغيل، التعبئة والتسويق، بالإضافة الى مواقع عرض مميزة في متاجر لولو في جميع مُدن الامارات.

كما تعمل المجموعة مع عدد من مصانع المنتجات الغذائية في الإمارات لتسويق منتجاتهم تحت اسم علامة لولو التجارية.

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