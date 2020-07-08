تحويل رواتب العمالة المنزلية في الإمارات عبر محفظة "Payit"

المصدر: وام

وقع بنك أبوظبي الأول اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لإطلاق حل سداد موحد خاص بالعمالة المنزلية لتسهيل عملية تحويل الرواتب الشهرية الخاصة بالعمالة المنزلية في كافة أنحاء دولة الإمارات عبر وسيلة تتسم بالمصداقية والشفافة إلى جانب كونها غير نقدية.

ويتم إيداع الرواتب مباشرة في حسابات البطاقات المصرفية الخاصة بالعمالة، والمرتبطة مباشرة بمحفظة "Payit" الإلكترونية.

وبموجب الاتفاقية ، يطلق بنك أبوظبي الأول بطاقة "Dwallet" الحصرية مسبقة الدفع التي تتيح لحامليها الوصول مباشرة إلى رواتبهم بأسلوب آمن.

وتعد هذه الخطوة بديلا للمدفوعات النقدية، حيث أصبح بإمكان المستخدمين القيام بعمليات السداد الإلكترونية وتحويل الأموال بين الأصدقاء أو دفع قيمة المشتريات أو الفواتير، بالإضافة إلى شراء أرصدة لهواتفهم المتحركة وإرسال الأموال إلى بلدانهم بسهولة وسلاسة باستخدام الخدمات المتكاملة التي توفرها محفظة "Payit" الإلكترونية من بنك أبوظبي الأول.

وقالت هناء الرستماني، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد.. " تمثل شراكتنا مع وزارة الموارد البشرية والتوطين خطوة نوعية جديدة نحو تعزيز التعاملات المالية غير النقدية في الدولة.. مشيرة إلى أنه في ضوء المتغيرات التي يشهدها قطاع الدفع في العالم تبرز اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أهمية توفير خيارات أكثر تنوعا لتحويل الرواتب.

من جانبه، قال رامانا كومار، رئيس قسم المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية، الخدمات المصرفية للأفراد.. " تتيح المبادرة الجديدة للعمالة المنزلية إمكانية الحصول على رواتبهم الشهرية بسهولة وأمان، عوضا عن استلام مستحقاتهم نقدا، واستخدام محفظة "Payit" الإلكترونية لتحويل الأموال رقميا إلى أصدقائهم وعائلاتهم في الخارج".

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