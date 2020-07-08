"دبي المالي العالمي" ينهي العمل بطوارئ "كورونا" في 31 يوليو

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مركز دبي المالي العالمي، الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن انتهاء العمل بقرار الطوارىء المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ضمن الأطر التنظيمية بشأن القرار رقم (4) لسنة 2020 للمركز، اعتباراً من 31 يوليو الجاري.

وكان المركز قد اعتمد في 26 أبريل من العام الجاري مجموعة من الأطر التنظيمية للعمل بها خلال فترة الطوارئ والتي توفر مرونة أكبر لأصحاب الأعمال في مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب تعزيز إجراءات حماية الموظفين، وذلك في سبيل الحد من التأثيرات الناجمة عن الوضع الراهن نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وبموجب القرار، تمكنت الشركات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، من تطبيق تدابير وإجراءات طارئة بحق موظفيها خلال مرحلة انتشار فيروس كورونا للتعامل مع تأثيراته بسرعة، حيث أتاح لأصحاب الأعمال خلال فترة الطوارئ إمكانية تخفيض ساعات العمل، وإلزام موظفيهم بأخذ إجازة سواء كانت مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر، وخفض الرواتب، وتقييد التواجد في مكان العمل، وتوجيههم للعمل عن بعد دون الحاجة للحصول على موافقة الموظفين.

وأكدت سلطة المركز أنه وبعد التشاور مع الشركاء الحكوميين وغيرهم من الجهات القانونية، تقرر عدم تمديد هذا القرار بعد فترة الطوارئ المقررة بتاريخ 31 يوليو 2020.

وجدير بالذكر، أن جميع المكاتب والمنافذ التجارية والمطاعم عادت إلى العمل بالكامل، مع الامتثال لقوانين الصحة والسلامة التي تعد أولوية قصوى بالنسبة للمركز، حيث سيواصل المركز تطبيق تدابير السلامة الوقائية بشكل صارم، ووفقاً للإرشادات الصادرة عن حكومة دبي وحكومة دولة الإمارات.

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