936 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 936.29 مليون درهم حيث شهدت الدائرة اليوم الأربعاء، تسجيل 98 مبايعة بقيمة 189.48 مليون درهم، منها 14 مبايعة للأراضي بقيمة 45.71 مليون درهم و84 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 143.77 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم في منطقة الثنيه الخامسة تليها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 6.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثه المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 6 بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 6 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم وثالثة في اليلايس 2 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.



وسجلت الرهونات قيمة قدرها 532.76 مليون درهم منها 21 رهونات أراضي بقيمة 500.81 مليون درهم و35 رهونات فلل وشقق بقيمة 31.95 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 460 مليون درهم وأخري في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 10 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 214.06 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 96 مليون درهم وأخري في منطقة القوز الاولى بقيمة 50 مليون درهم.

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