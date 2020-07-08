"غاز الإمارات" و "امارات" تطلقان ختماً جديداً لأسطوانات غاز البترول المسال

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "غاز الإمارات" التابعة لمجموعة إينوك، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول "امارات" عن إطلاق ختم جديد لأسطوانات غاز البترول المسال، من شأنه المساهمة في تعزيز سلامة المستهلكين وضمان توفّر المنتجات الأصليّة والارتقاء بالكفاءة التشغيلية في السوق وحماية حقوق المستهلك.

ويتميز الختم الجديد الموحّد المصنوع من الكلوريد متعدد الفينيل بعدد من الخصائص بما في ذلك اللون والمادة وشعار ثلاثي الأبعاد ورقم تسلسلي فريد إضافةً إلى مزايا أخرى لمنع التزوير.

هذا ويأتي الختم الجديد باللون الأخضر ويحمل صورة ثلاثية الأبعاد لشعاري "غاز الإمارات" و"امارات"، إضافة إلى رقم متسلسل خاص بشكل أفقي يساعد على منع الموزعين غير المرخصين من التوزيع الغير قانوني لاسطوانات غاز البترول المسال. وبخلاف ختم أسطوانات غاز البترول المسال القديم، يأتي الختم الجديد مزوداً بغطاء مصنوع من رقائق الألمنيوم بما يجعل من المستحيل نسخه أو إعادة استعماله بعد إزالته للمرة الأولى.

وفي هذا السياق، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: "انطلاقاً من حرصنا على سلامة مستهلكي وموزعي منتجاتنا، يأتي إطلاق الختم الجديد لأسطوانات غاز البترول المسال ضمن جهودنا المستمرة بهدف مكافحة عمليات التوزيع الغير قانونية التي تهدد سلامة المستهلكين والموظفين وأفراد المجتمع. كما تؤكّد هذه المبادرة على التزام ’غاز الإمارات‘ بأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، إضافة إلى تعزيز سلامة ورفاهية عملائنا".

وفي وقت سابق، تم استخدام الختم الأصفر من قبل "غاز الإمارات" والختم الأبيض من قبل "امارات". وكانت كل من الشركتين تستخدم رقماً متسلسلاً خاصاً بها. ولتعزيز السلامة، تم اعتماد الشعار الثلاثي الأبعاد أعلى الغطاء، والذي سيتمزق مع إزالة الختم للمرة الأولى كونه مصنوع من رقائق الألمنيوم وملصق بالختم.

ومع إطلاق الختم الجديد، تدعو كل من "غاز الإمارات" و"امارات" عملاءها إلى شراء أسطوانات غاز البترول المسال حصرياً من الموزعين المعتمدين، والتأكد من سلامة ختم الشركة وقطعه بحضورهم بعد إتمام عملية الشراء.

ويتعين على العملاء أيضاً طلب فاتورة نظامية لضريبة القيمة المضافة من الموزع مع كل معاملة، عملاً بالقوانين الصادرة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ليتسنى لهم استخدامها كدليل إثبات في حالة الحاجة إلى التقدم بأية شكوى.

من جانبه، قال المهندس علي خليفة الشامسي، المدير العام لمؤسسة الإمارات العامة للبترول "امارات": "إن سلامة عملائنا على رأس أولوياتنا كما هو الحال لشركائنا الموقرين في مجموعة اينوك. ولذلك، إطلاق الختم الجديد لأسطوانات غاز البترول المسال، من شأنه المساهمة في الارتقاء بالكفاءة التشغيلية. حيث قام فريق العمل ببذل أقصى جهد لتطوير المنتج وضمان توفّر المنتجات الأصليّة وتعزيز سلامة المستهلكين. من خلال البحث المستمر في العلوم والتصنيع، نحن في "امارات" ملتزمون بتوفير أحدث الابتكارات التقنية لتزويد عملائنا بأعلى معايير الخدمة".



يشار إلى أن "غاز الإمارات" و"امارات" هما الشركتان الوحيدتان المرخص لهما من قبل الهيئات الحكومية المعنية لمزاولة عمليات تعبئة أسطوانات غاز البترول المسال في مصانعهما في دبي. ونظراً لأن هذه الاسطوانات قابلة للاشتعال، ينبغي فحصها بدقة قبل كل عملية تعبئة تجنباً لأي تسريب ولأية مخاطر أخرى على السلامة مثل انتفاخ الأسطوانة الذي قد يؤدي إلى حوادث خطيرة.

وتواصل "غاز الإمارات" و"امارات" التنسيق مع مختلف الهيئات الحكومية المعنية للحد من انتهاكات القوانين الناظمة لعمليات توزيع اسطوانات غاز البترول المسال في دبي.

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