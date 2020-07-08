5.8 مليار درهم تسهيلات للمؤسسات غير الربحية بالإمارات في 3 أشهر

المصدر: وام

بلغت قيمة التسهيلات المالية التي حصلت عليها المؤسسات غير الربحية وقطاع الخدمات في دولة الإمارات 5.8 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 بنمو نسبته 4% مقارنة مع نهاية العام 2019 وذلك وفقا للإحصائيات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي.

وتعرف المؤسسات غير الربحية بأنها المؤسسات التي تقدم خدمات للمجتمع دون أن تكون الربحية هدفها الرئيس، بل خدمة شرائح واسعة من المجتمع الأمر الذي يساهم في زيادة التلاحم بين الأفراد وهو الهدف الذي يعد من الركائز الأساسية التي تسعى رؤية الإمارات 2021 تحقيقها بحسب ما تظهره الاجندة الوطنية.

وتشمل قائمة المؤسسات غير الهادفة للربح الجمعيات الخيرية والنوادي الرياضية والثقافية والمسارح والمكتبات العامة والجمعيات الخاصة بشؤون المرأة والطفل والأسرة وغيرها من المؤسسات الخيرية الأخرى التي تخدم المجتمع.

وتفصيلا فقد ساهم ارتفاع وتيرة الدعم المالي للمؤسسات غير الربحية وقطاع الخدمات في الدولة في بلوغ إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة لهذه الفئة من المؤسسات الى نحو 149 مليار درهم مع نهاية شهر مارس من العام الجاري مقارنة مع 143.2 مليار درهم في ديسمبر 2019.

وتشكل التسهيلات التي حصلت عليها المؤسسات غير الربحية نحو 9.3% من اجمالي التسهيلات التي قدمها الجهاز المصرفي لجميع الأنشطة في دولة الإمارات والتي بلغ قيمتها 1.595 تريليون درهم بحسب احصائيات المصرف المركزي.

ومن المتوقع زيادة قيمة التسهيلات المالية المقدمة للمؤسسات غير الربحية خلال العام الجاري خاصة في ظل تنامي دورها المجتمعي في الآونة الأخيرة حيث اضطلعت بدور مهم في الدعم الأسري على وجه التحديد.

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