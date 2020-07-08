كلارك: دبي تستعيد تاجها في ربط العالم قريباً

المصدر: دبي ــ وائل الخطيب

أكد السير تيم كلارك رئيس «طيران الإمارات» ثقته في أن دبي تسير في الاتجاه الصحيح نحو التعافي، مشدداً على يقينه بأن دبي باعتبارها مركزاً للطيران العالمي ستستعيد تاجها باعتبارها مفترق طرق في العالم.

ونقل موقع «Executive Traveler» الأسترالي عن كلارك قوله: لهذا السبب ستحتاج الشركة إلى الطائرة العملاقة إيرباص A380 ذات الـ 500 مقعد، متوقعاً أن تعود للتحليق بحلول أبريل 2022.

وجاء في تقرير الموقع نقلاً عن صحيفة التايمز، تأكيدات كلارك بأن اللمسات لتجربة السفر المميزة في طيران الإمارات ستعود أيضاً، في إشارة إلى «شاور سبا» والصالون الجوي، متعهداً بعودة المنتج كاملاً.

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