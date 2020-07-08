«أسوشيتيد برس»: دبي باتت وجهة سياحية بفضل محمد بن راشد

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت وكالة «أسوشيتيد برس» الأمريكية للأنباء أن دبي باتت وجهة سياحية بفضل جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ونشرت الوكالة تقريراً خاصاً بمناسبة عودة الأنشطة السياحية في دبي مجدداً. وأوضح التقرير أن صاحب السمو استطاع أن يستخدم «طيران الإمارات»، الناقلة الجوية التابعة لدبي والمتخصصة في الرحلات ذات المسافات الطويلة، في وضع دبي على الخارطة السياحية العالمية.

وأضاف التقرير أن صاحب السمو عزز مكانة دبي السياحية بالعديد من المعالم والوجهات الترفيهية الفاخرة، مثل برج خليفة، أطول بناية في العالم، وبرج العرب، الفندق ذي الفخامة البالغة والمصمًمَ على شكل شراع، فضلاً عن المرافق العصرية المتميزة ذات المستويات العالمية، ومنها مطار دبي الدولي، أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين.

وأكد التقرير أن جهود صاحب السمو في الارتقاء بمكانة دبي السياحية نجحت، ولا أدل على ذلك من عدد السياح الدوليين الذين استقبلتهم دبي العام الماضي وحده، حيث بلغ 16,7 مليون سائح، بالمقارنة مع 15,9 مليون سائح في 2018، ما يشير إلى الزيادة المطردة في عدد السياح الدوليين الذين يقصدون دبي سنوياً.

ووصف التقرير دبي بأنها بقعة متلألئة لا تتكرر في الزمان إلا مرة واحدة.

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