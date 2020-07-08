5 فائزين في المرحلة الأولى لتطوير مهارات الشباب المواطن

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، بالتعاون مع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، المملوك بالكامل لسلطة واحة دبي للسيليكون، عن الفائزين الخمسة في المرحلة الأولى من «برنامج تطوير مهارات الشباب المواطن»، وذلك خلال فعالية الجولة التنافسية الإلكترونية، والتي أقيمت مؤخراً، واستمرت لمدة يومين.

وشملت القائمة، سلطان الحوسني وفهد الزرعوني مؤسسي «تيوتور مي TutorMe»، وهي منصة تربط المعلمين من أصحاب المؤهلات العالية بالطلاب، والعنود مبارك، مؤسسة مشروع «كو ديفيلوب CoDevelop» للخدمات الاستشارية، وحسن كياني، مؤسس منصة «اديتفيد Editvid» لإنشاء مقاطع الفيديو المدعومة من العامل البشري والذكاء الاصطناعي، ولطيفة بن حيدر، مؤسسة «بيتكي Baytuki»، وهي منصة عقارية ذكية، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى روضة العوضي، مؤسسة المتجر الإلكتروني «مزراي Mzarrai» للأحذية. وسيحصل الفائزون على الدعم والتوجيه والإرشاد، لمساعدتهم على تعزيز نمو مشاريعهم التجارية.

واختتمت الأكاديمية بجلسة تنافسية، استعرض فيها المشاركون الـ 30 في البرنامج، مشاريعهم وأفكارهم التجارية، أمام لجنة من المحكمين من بيئة ريادة الأعمال في دبي، والتي ضمت ناتاليا سايشيفا مديرة ريادة الأعمال في غرفة دبي، وغانم الفلاسي نائب رئيس أول – سعادة الموظفين والابتكار في سلطة واحة دبي للسيليكون، وهانس كريستنسن نائب الرئيس – مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، ومحمد صابونة رئيس قسم البرمجة في «ستارت آب بوت كامب»، والدكتور إيهاب فكري، الرئيس التنفيذي لشركة «المنتور».

وقال هانس هنريك كريستنسن نائب رئيس - مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»: سعداء بمشاهدة رواد الأعمال الموهوبين، يقومون بتطوير وتقديم حلول مبتكرة لتحديات ومشاكل العصر، وفخورون بمستوى الجهود والأبحاث التي قام بها المشاركون للوصول إلى المرحلة النهائية، وبمرونتهم في التكيف مع مختلف المراحل.

وأكدت ناتاليا سايشيفا مديرة ريادة الأعمال في غرفة دبي، أن المرحلة الأولى من «برنامج تطوير مهارات الشباب المواطن»، نجحت بجذب وتحفيز وتشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة الإماراتية، على الإقبال على وظائف القطاع الخاص، لافتة إلى أن المشاركين في البرنامج، اكتسبوا المعرفة والمهارات اللازمة، لتحويل أفكارهم التجارية إلى مشاريع واقعية، والانضمام إلى عالم الشركات الناشئة.

تدريب وتوجيه

اختارت «دبي للمشاريع الناشئة»، بالتعاون مع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، 30 من أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال، من الشباب المواطنين، للمشاركة في أكاديمية التدريب والتوجيه والإرشاد، ضمن برنامجها المشترك، الهادف إلى تطوير مهارات الشباب الإماراتيين، والذي بدأ في يونيو الماضي، واستمر على مدى 4 أسابيع، حيث انخرط المشاركون في الأكاديمية، في تدريب متخصص حول مختلف المواضيع التي تهم رواد الأعمال.

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