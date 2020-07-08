ملتقى افتراضي دولي للترويج للصادرات الإماراتية

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات استضافة منتدى دولي افتراضي للترويج للصادرات الإماراتية بالشراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) والاتحاد لائتمان الصادرات، وذلك في مسعى لتعزيز الجهود المبذولة لتعزيز نمو قطاع التصدير في الإمارات، ودعم القطاع للتغلب على التحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة الناجمة عن جائحة «كوفيد 19».

وسيجمع المنتدى كبار المصدرين من مختلف أنحاء مجتمع الأعمال في دبي مع كبرى شركات الاستيراد والمشترين الدوليين من جميع أنحاء العالم، ويتضمن مجموعة من النقاشات والحوارات البناءة للتعريف بما تقدمه المؤسسات المعنية بالتصدير من جهود وخدمات لمساعدتهم في تنمية أعمالهم والتأسيس للمزيد من العقود التجارية فيما بينهم.

يأتي ذلك انطلاقاً من تعزيز مبدأ الشراكة التي تجمع مكتب أبوظبي للصادرات مع دبي لتنمية الصادرات، لدعم الشركات الإماراتية.

وستعمل مؤسسة دبي لتنمية الصادرات على تفعيل مكاتبها الدولية المتواجدة في 24 دولة حول العالم، وذلك بهدف دعوة المشترين للانضمام إلى المنتدى الأول من نوعه للترويج للتجارة الدولية في الدولة منذ الإغلاق العالمي للاقتصاد على أثر الجائحة. وسيعقد المنتدى في 21 يوليو.

وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين «أدكس»، الذراع الحكومية لتمويل الصادرات الإماراتية والتي تم تأسيسها من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات.

وأكدت المذكرة التي وقعها المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وسعيد الظاهري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) بالإنابة، على تعزيز آفاق التعاون المشترك، وتوحيد الجهود لدعم الصادرات الوطنية، من خلال مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الهادفة لتعزيز الفرص التي يتيحها «أدكس» أمام شركات دبي العاملة في مجال التصدير، وتعريفهم بمجموعة الحلول التمويلية وميزات الدعم التي يقدمها أبوظبي للصادرات.

مذكرة التفاهم

طبقاً لمذكرة التفاهم، ستعمل مؤسسة دبي لتنمية الصادرات مع «أدكس» على دعم المصدرين، بحيث يتم تنويع أسواق التصدير أمام الشركات المحلية، من خلال تعريف هذه الشركات بالتسهيلات التي تقدمها المؤسسة وبحزمة المنتجات والخدمات التمويلية والائتمانية التي يقدمها أبوظبي للصادرات لمساعدة الشركات الإماراتية في دبي على دخول الأسواق العالمية بأمان والدفع بنمو مستدام للصادرات.

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