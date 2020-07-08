«الأراضي» تطلق منصة «استثمر في دبي»

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، منصة إلكترونية، اسمتها «استثمر في دبي» www.iidubai.ae، تضم جميع الفئات التي تعمل في هذا المجال، مثل المطورين والمستثمرين والوسطاء العقاريين، وربطهم بالمستثمرين حول العالم.

واستعرض مسؤولون في الدائرة خلال إطلاق المنصة عبر الفيديو، الفرص المتاحة في دبي، كوجهة استثمارية عقارية. وأبرزوا مكانة دبي على خريطة العالم العقارية، إلى جانب تسليط الضوء على المشاريع الاستثمارية العقارية، من خلال منصة افتراضية مأتمتة.

صياغة المستقبل

وقال سلطان بطي بن مجرن، إن دبي تواصل تسجيل نجاحات، تعكس مرونة الأداء الحكومي في كل الأوقات، ما يؤهلها لدخول مرحلة مهمة، تعكس قوة بيئتها العقارية وجاذبيتها.

وهنا، تبرز الحاجة إلى تقريب التواصل مع العقول العقارية المميزة من شتى أنحاء العالم، وتسخير الأدوات والإمكانات، لنسهم جميعاً في صياغة المستقبل العقاري، بما يعزز من استدامة نجاحاتنا، ودعم ريادة سوق دبي العقاري عالمياً.

من جهتها، قالت ماجدة علي راشد المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي: سنركز من خلال مبادرتنا الجديدة، على دعوة أبرز الخبراء العقاريين للعمل معاً عبر هذه المنصة، من جميع أنحاء العالم، لبناء العلاقات الجديدة، والإسهام في جذب الاستثمارات العقارية، وذلك من أجل بناء مدينة عالمية استثنائية بكل المقاييس، وإبراز سماتها، واستثمار جهودنا المخلصة، لتحقيق أهداف سامية، كي نسترشد بها للتحرك نحو المستقبل بثقة راسخة، والتسلح بالقوة التي اكتسبناها من التعامل مع كافة التحديات التي تجاوزناها.

وقد أثبتت دبي على مدى السنوات القليلة الماضية، مكانتها المرموقة، لتصبح بحق مركزاً استثمارياً عالمياً، وواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في العالم، وسنواصل التزامنا إزاء ازدهارها، لتظل البوابة الاستثمارية الأمثل، من خلال التواصل مع أبرز المؤسسات المحلية والدولية والخبراء الأكثر تميزاً.

اغتنام الفرصة

وأضافت: خلال المرحلة الحالية، التي تشهد تفشي الجائحة، تمكنت دبي من التأكيد على جدارتها، كواحدة من أفضل المدن أداءً، وشهدنا معاً ما تمتاز به من نجاح واستقرار مالي، إضافة إلى مرونة الأداء الحكومي. وبدورنا، سنغتنم هذه الفرصة الفريدة، لتعزيز علاقاتنا الدولية، وممارساتنا العقارية، بالاعتماد على العقول المستنيرة والمتميزة عالمياً.

تطلعات

ويتطلع القائمون على المبادرة، إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، بما في ذلك، تمكين المستثمرين في السوق العقاري، لتسهم المنصة الجديدة في تطوير أعمالهم، وتنظيم الحصول على الخدمات المميزة والشاملة في المجال العقاري.

وستلعب المبادرة أيضاً دوراً مهماً في تسليط الضوء على المشاريع الاستثمارية العقارية المتنوعة، وترسيخ الثقة في جاذبية القطاع العقاري في الإمارة. وستنطلق المبادرة من دبي، إلى جميع أنحاء دول العالم، التي تتطلع للاستثمار أو العيش في دبي.

1.41 مليار تصرفات

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.41 مليار درهم، حيث تم تسجيل 118 مبايعة بقيمة 233.76 مليون درهم، منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 112.29 مليون درهم و99 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 121.46 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 971.33 مليون درهم ، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 204.57 ملايين.

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