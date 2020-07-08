«نخيل» تخطط لإنشاء فلل جديدة

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد عقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «نخيل العقارية»، أن الشركة تخطط لبدء مرحلة جديدة من المشروعات الإنشائية في أقرب وقت ممكن، وذلك في ظل عودة الطلب على العقارات. وأوضح كاظم أن المرحلة تتضمن بناء 1500 فيلا.

وبحسب ما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ»، قال كاظم: «تعتزم الشركة افتتاح فندق «سانت ريجيس» بجزيرة نخلة جميرا، إلى جانب منتجع من 800 غرفة في جزر ديرة».

وأضاف: «ترى «نخيل» طلباً متزايداً على العقارات الجاهزة، بينما تلمس في المقابل طلباً أقل على العقارات «على الخارطة»».

وأوضح أن المبيعات بمشروع «ند الشبا» كانت ناجحة للغاية، وقام المشترون بترقية العقارات التي اشتروها إلى وحدات أكبر مساحة، وشجعت الأسعار المنخفضة مستثمرين جدداً». وقال: «بلغت قيمة العقارات التي باعتها «نخيل» أثناء الحظر 400 مليون درهم».

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