عروض متنوعة وفعاليات مبهرة حتى 29 أغسطس

المصدر: دبي – بشار باغ

تتأهب دبي لعودة مفاجآت صيف دبي في دورتها الثالثة والعشرين غداً 9 يوليو، لتقدم سبعة أسابيع من التخفيضات والعروض الترويجية المتنوّعة في معظم مراكز التسوق والوجهات الترفيهية في دبي وتستمر 51 يوماً حتى 29 أغسطس المقبل.

وخلال مؤتمر صحفي افتراضي عقد أمس للكشف عن تفاصيل الحدث، أكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لـمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن النسخة الـ23 من مفاجآت صيف دبي التي تنطلق 9 يوليو الجاري حتى 29 أغسطس المقبل تكتسب أهمية خاصة مع بدء استقبال الزوار الدوليين أمس في ظل التزام كامل من جميع المنشآت التجارية والسياحية بالإجراءات الاحترازية.

وقال الخاجة إن الجوائز في «مفاجآت صيف دبي 2020» ستكون أكبر من أي وقت مضى لكن بأسلوب مبتكر في ظل هذه الظروف الراهنة، حيث ستكون كوبونات السحوبات رقمية لضمان صحة وسلامة الجميع.

وأشار إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من متاجر التجزئة للمشاركة في مفاجآت صيف دبي 2020 خاصة بعد الظروف التي مر بها العالم خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن مؤسسة دبي للمهرجانات ما زالت تتلقى طلبات للمشاركة حتى الآن.

وأضاف الخاجة أنه بالإضافة إلى مفاجآت الصيف، فإن برنامج الفعاليات حافل في دبي حتى نهاية العام، إذ ينطلق مهرجان دبي للمفروشات من 24 سبتمبر لغاية 10 أكتوبر ومن ثم موسم أزياء الخريف والشتاء من 2 أكتوبر لغاية 15 أكتوبر وينطلق تحدي دبي للياقة من 30 أكتوبر لغاية 28 نوفمبر ومن ثم احتفالات ديوالي من 6 لغاية 21 نوفمبر فيما تنطلق عروض نهاية العام من 5 لغاية 23 ديسمبر المقبل.

وأكد الخاجة وجود إقبال كبير من متاجر التجزئة للمشاركة في مفاجآت صيف دبي 2020 خاصة بعد الظروف التي مر بها العالم خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ما زالت تتلقى طلبات للمشاركة حتى الآن.

تجارب فريدة

وأشار الخاجة إلى أن مفاجآت صيف دبي تقدم سنوياً للمتسوقين داخل الدولة وخارجها تجربة مذهلة ومليئة بالعروض الترويجية والسحوبات والفعاليات والتجارب الفريدة.

كما يحظى الحدث بمكانة خاصة لدى سكان دبي وزوارها، حيث نجح في تعزيز مكانته كإحدى أهم الفعاليات المرتقبة في دبي، بالإضافة إلى الحيوية التي يضفيها على كافة أنحاء المدينة سنوياً ليقدم للعائلات والأصدقاء من الزوار والمقيمين موسماً صيفياً ممتعاً. ونحن نتطلع إلى تحقيق نجاح غير مسبوق خلال نسخة العام الحالي.

فعاليات وأنشطة

ومن جانبها أشارت سهيلة غباش، مديرة إدارة الفعاليات والمهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إلى أن دبي العرض الفني «لا بيرل» سيعود مرة أخرى بحلة جديدة خلال احتفالات العيد في دبي، كما سيتم تنظيم أسبوع للمأكولات خلال مفاجآت الصيف لإضفاء المزيد من التنوع على الفعاليات، ولفتت إلى أن «مدهش» سيكون حاضراً كالعادة في المفاجآت من خلال مجموعة من الأنشطة.

وستستضيف دبي أكثر من 30 شخصية مؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي تجوب مراكز التسوق بحثاً عن العروض الترويجية على المنتجات المختلفة، كما تستضيف ذا بوينت في جزيرة النخلة جميرا ثلاث أمسيات من الألعاب النارية الرائعة وعروض الطعام الفريدة ضمن مجموعة من أشهر مطاعمها، حيث تتزين السماء بعروض الألعاب النارية يومياً في الساعة 8:30 مساءً ابتداءً من يوم 16 وحتى 18 يوليو، بينما يمكن للمقيمين والزوار الاستمتاع بقوائم المأكولات الخاصة يومياً من 12 وحتى 18 يوليو مع تخفيضات من 30 وحتى 50 بالمئة وعروض مجانية على أطباق مختارة في المطاعم المشاركة.

وأشارت غباش إلى أن حدث المفاجآت يخص الأطفال من كافة الأعمار بالعديد من العروض الترفيهية المباشرة عند زيارتهم لأشهر مراكز التسوق في دبي، حيث تجتمع العديد من المواهب لتقدم أروع الألعاب والأغاني والعروض الكوميدية.

ويمكن الاستمتاع بهذه العروض كل نهاية أسبوع في مول الإمارات وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف ودبي أوتليت مول ونخيل مول وابن بطوطة مول ودبي فستيفال سيتي.

كما وستعود لعبة Yalla DSS المحبوبة خلال هذه الدورة من مفاجآت صيف دبي، بحلة جديدة لتتيح للاعبين إتمام ثلاثة تحديات تحمل روح دبي عبر الإنترنت أو بزيارة أحد المواقع التي صممت خصيصاً لهذه الفعالية في عدة مراكز تسوق.

سحوبات إلكترونية

ومن جانبه كشف عبد الله الأميري، مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات، مدير التحالفات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن تحويل جميع السحوبات خلال مفاجآت صيف دبي 2020 إلى سحوبات إلكترونية.

وأوضح أنه وبعد إتمام عملية التسوق يتم تقديم الفاتورة لمكتب الاستعلامات في مركز التسوق ومن ثم يحصل المتسوق على كوبون إلكتروني عن طريق التطبيق الذكي أو الرسالة النصية أو الإيميل.

ولفت إلى أن مفاجآت صيف دبي ستشهد أيضاً جوائز وسحوبات في 600 مطعم بالتعاون مع تطبيق «زوماتو».

تخفيضات موسعة

وبدوره أشار محمد فراس عريقات، مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة بمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إلى أنه يمكن لزوار المراكز التجارية في 9 يوليو الاستمتاع بتخفيضات لمدة 12 ساعة، من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 ليلاً في جميع مراكز التسوق في مجموعة الفطيم في دبي.

يمكن أيضاً للزوار الحصول على تخفيضات تتراوح بين 25 و90 بالمئة على مجموعة واسعة من المنتجات، حيث سيحصل الزوار الذي ينفقون 300 درهم على سحب للفوز بمليون نقطة من برنامج المكافآت شير خلال 12 ساعة، يمكن إنفاقها في مراكز التسوق في مجموعة الفطيم.

كما تعود المفاجآت اليومية خلال الدورة الحالية لمفاجآت صيف دبي لتقدم مجموعة كبيرة من العروض التي تستمر ليوم واحد في كبرى المتاجر في المراكز التجارية في دبي.

وسيتم الإعلان عن اسم المتجر قبل 24 ساعة، وسيكون العرض متاحاً لمرة واحدة يومياً، وحتى نفاد الكمية. ويمكن للمتاجر وللمرة الأولى هذا العام تقديم العرض ضمن موقعين مختلفين في نفس اليوم للمحافظة على التباعد الاجتماعي حرصاً على سلامة المتسوقين.

وتشمل التخفيضات مختلف المنتجات ابتداءً من الأزياء الفاخرة وصولاً إلى السيارات في «سوق فستيفال»، الذي يستمر من 9 يوليو وحتى 29 أغسطس في دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا، حيث سيتيح للزوار الحصول على تخفيضات تتراوح بين 50 و90 بالمئة على مجموعة هائلة من المنتجات.

وسيحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم في «سوق فستيفال» في كل من دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا على فرصة الدخول في سحب يومي للفوز بقسيمة شرائية بقيمة 1000 درهم.

كما تجمع فعالية تسوق واربح نخبة من أشهر وأفضل المراكز التجارية المشاركة في فعاليات موسم مفاجآت صيف دبي، حيث تستمر الفعالية من 9 يوليو ولغاية 29 أغسطس، وتتيح للزوار المحظوظين في كل من مركز البستان والبرشاء مول ومركز الغرير والعربي سنتر ومركز بن سوقات وبرجمان وسيتي سنتر الشندغة وسيتي سنتر معيصم ودبي أوتليت مول والاتحاد مول والريف مول فرصة الفوز بجوائز نقدية أسبوعية بقيمة 4 آلاف درهم إماراتي و50 ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى فرصة للفوز بسيارات فاخرة عند إنفاق مبلغ 200 درهم فقط.

مسؤولية مجتمعية

كما يتيح حدث مفاجآت صيف دبي للمتسوقين دعم جهود دولة الإمارات في مواجهة كوفيد 19 من خلال المشاركة في حملة المسؤولية المجتمعية التي يديرها ميركاتو مول، حيث سيتم التبرع بدرهم واحد لصندوق «الإمارات وطن الإنسانية» لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد برعاية الهلال الأحمر ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وذلك مع كل عملية شراء بقيمة 100 درهم في ميركاتو مول. كما سيحظى الزوار بفرصة الفوز بمبلغ 1000 درهم يومياً عند إنفاق 100 درهم إماراتي.

ويحتضن نخيل مول جهازاً ضخماً يضم كرات الجوائز في ردهته المركزية، حيث سيحصل المتسوقون الذين ينفقون مبلغ 250 درهماً في أي من متاجر المول على فرصة الفوز بجوائز فورية تتضمن قسائم شرائية داخل كرات الجوائز الكبيرة، بالإضافة إلى فرصة الفوز بالكرة الذهبية الخاصة التي تتضمن قسائم بقيمة 25 ألف درهم كل يوم خميس.

ويقدم نخيل مول المزيد من تجارب المرح والتسلية مع عرض جوائز الصيف المميز، حيث يمكن للمتسوقين الدخول في سحب للفوز يومياً بجوائز نقدية فورية تصل قيمتها إلى 350 ألف درهم، وذلك عند إنفاق مبلغ 250 درهماً في أي من منافذ المول من 9 يوليو وحتى 29 أغسطس.

ويقدم ابن بطوطة مول لزواره قسائم التسوق والمطاعم والتجارب الترفيهية، بالإضافة إلى العديد من الجوائز القيمة، وذلك عند التسوق بقيمة 200 درهم في أي من منافذ أو متاجر البيع بالتجزئة ضمن المول. وفي اليوم الأخير من عرض تسوق واربح الموافق 29 أغسطس، ستقدم شركة قرقاش للسيارات والتجارة العامة فرصة الفوز بسيارة «جي أي سي جي إس 8» الرياضية.

تزلج وسينما

ويقدم سكي دبي ثلاثة عروض ترويجية خلال فعاليات المفاجآت لغاية 31 أغسطس، حيث يتيح لعشاق التزلج المبتدئين فرصة تعزيز مهاراتهم على يد فريق من الخبراء الذين سيقدمون جلسة تدريب مكثفة على مدار يومين، بالإضافة إلى التلذذ بكوب من مشروب الشوكولاته الساخنة في نهاية كل جلسة.

كما يقدم «سكي دبي» تذكرته السنوية مجدداً والتي تتيح لحاملها إمكانية الدخول غير المحدود إلى الحديقة الثلجية، والاستمتاع بتجربة لمدة ساعتين على المنحدر الثلجي، بالإضافة إلى قضاء 40 دقيقة مع البطاريق أو الاستمتاع بالدروس الاستكشافية لمدة 60 دقيقة. كما يقدم عرض أربع تذاكر بسعر ثلاث، مما يجعله وجهة مثالية للاستمتاع برفقة العائلة والأصدقاء.

وترحب «فوكس سينما» في كل من مول الإمارات وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف بعشاق الأفلام، وتتيح لهم حجز صالة مخصصة للأصدقاء أو العائلة لمتابعة أحدث الأفلام الناجحة على شباك التذاكر.

ويتوفر خيار حجز صالات السينما الخاصة خلال مفاجآت صيف دبي، حيث تتسع كل صالة لعشرة أشخاص كحد أقصى بتكلفة 450 درهماً إماراتياً للشخص الواحد أو الباقة الذهبية بتكلفة 800 درهم إماراتي.

وسيحصل زوار مركز البستان، والبرشاء مول، ومركز الغرير، والعربي سنتر، ومركز بن سوقات، وبرجمان، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر معيصم، ودبي أوتلت مول، والاتحاد مول والريف مول، على فرصة الفوز بجوائز نقدية أسبوعية تبلغ قيمتها 4000 و5000 درهم وسيارات فاخرة عند التسوق بقيمة 200 درهم في عطلة نهاية الأسبوع خلال مفاجآت صيف دبي.

كما تقدم مراكز التسوق عروضاً استثنائية وجوائز يومية كجزء من عروض العودة إلى المدارس، وذلك ابتداءً من يوم 9 وحتى 29 أغسطس وخلال أيام عيد الأضحى المبارك الثلاثة بدءاً من 30 يوليو.

الفنادق والتسوق

خلال فعاليات المفاجآت، ستقدم مجموعة من أشهر الفنادق والوجهات الفاخرة تجارب إقامة بأسعار مدروسة، بالإضافة إلى باقة من العروض على الغرف، بما في ذلك باقات المأكولات والمشروبات وعروض السبا والتجارب العائلية الممتعة.

وسيحظى المتسوقون خلال مفاجآت صيف دبي بعروض إقامة بتخفيضات بنسبة 50 بالمئة على أسعار الغرف في بعض من أبرز فنادق دبي، مثل فيرمونت النخلة وموفنبيك جميرا بيتش ريزيدنس وأمواج روتانا جميرا بيتش ريزيدنس والعنوان داون تاون دبي.

في حين يقدم فندق جميرا زعبيل سراي النخلة خصماً بنسبة 40 بالمئة لجميع مواطني الإمارات والمقيمين فيها خلال مفاجآت صيف دبي.

ويقدم فندق شيراتون جميرا بيتش تكلفة الغرفة للضيوف على شكل عروض على المأكولات والمشروبات خلال فترة إقامتهم، كما خفض فندق تو سيزونز أسعار الغرف بنسبة 30 بالمئة. وسيقدم فندق دوست ثاني لضيوفه قسائم للمأكولات والمشروبات بقيمة 300 درهم إماراتي عند حجز غرفة في الفندق بقيمة 450 درهماً إماراتياً.

كما تشمل العروض خلال فترة مفاجآت صيف دبي عرض حجز 4 ليالٍ مقابل سعر 3 ليالٍ في فندق مارينا للشقق الفندقية، وأجنحة فندقية مناسبة لجميع أفراد العائلة مع وجبة فطور وألعاب للأطفال، ابتداءً من 399 غير شاملة الرسوم والضرائب في إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، وأسعاراً حصرية لجميع المقيمين في دول التعاون الخليجي في فندق فور بوينتس باي شيراتون شارع الشيخ زايد.

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