«ميركاتو» يسعد المتسوقين

المصدر: دبي ـ البيان

يستضيف مركزا ميركاتو وتاون سنتر جميرا، مجموعة من العروض الترويجية والخصومات والأنشطة المجتمعية، خلال «مفاجآت صيف دبي 2020» لإسعاد المتسوقين.

وقالت نسرين بستاني مدير العلاقات العامة بميركاتو وتاون سنتر جميرا، إن المتسوقين على موعد مع العديد من الصفقات والحسومات، وفرص الربح اليومية، من خلال عرض «تسوق، اربح وساهم بصنع الفرق»، فكل متسوق يتسوق بمبلغ 100 درهم من المتاجر المشاركة، سيحظى بفرصة ربح استرجاع نقدي بقيمة 1000 درهم يومياً.

وأضافت بستاني: يسهم ميركاتو بدعم جهود الدولة في الحد من تداعيات فيروس (كوفيد 19) الصحية والإنسانية والاقتصادية، وذلك ابتداء من 9 يوليو، لغاية 29 يوليو، إذ سيتم التبرع بدرهم من قيمة المشتريات لصندوق الإمارات وطن الإنسانية، لدعم المتضررين من تداعيات الفيروس، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي، وإدارة الشؤون الإسلامية والأنشطة الخيرية.

وتابعت: سلامة المتسوقين في مقدم أولوياتنا، لذلك، يلتزم ميركاتو وتاون سنتر جميرا، بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الصارمة للوقاية من فيروس «كورونا» خلال فترة مفاجآت صيف دبي أيضاً، لتوفير بيئة آمنة للجميع.

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