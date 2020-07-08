«دناتا» تدعم جهود المدينة العالمية للخدمات الإنسانية

المصدر: دبي- البيان

تبرعت «دناتا» - أحد أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم - بثلاث قطع من معدات مناولة البضائع إلى المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي وهي أكبر مركز للخدمات الإنسانية في العالم وذلك لدعم جهودها في تسهيل نقل مواد الإغاثة والاستجابة السريعة للكوارث والأزمات على مستوى العالم بما في ذلك جائحة «كوفيد - 19».

وسلمت «دناتا» المعدات التي شملت قاطرة جر وحاملي حاويات إلى مستودعات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي ما يتيح مناولة مواد الإغاثة العاجلة بسرعة وكفاءة بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية والإمدادات الطبية.

وأعرب ستيف ألين نائب رئيس أول عمليات المطار والسفر في «دناتا» عن سعادته للمساهمة في جهود الإغاثة التي تقوم بها المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في هذه الظروف الصعبة، أملاً أن يساهم التبرع في مساعدة المنظمة وشركائها على تحقيق أهدافهم وإحداث تغيرات إيجابية في حياة المحتاجين.

من جانبه وجه جوسيبي سابا المدير التنفيذي للمدينة للعالمية للخدمات الإنسانية شكره لدناتا على مبادرتها، وقال إن معدات المناولة التي تبرعت بها دناتا تساعد في نقل وتحميل المساعدات الإنسانية داخل مجمع المستودعات كما تعزز هذه المعدات مركز التعبئة والتغليف الجديد الذي يتيح لمنظمة الصحة العالمية تجميع اللوازم الطبية الضرورية لمكافحة كوفيد-19 وستستفيد المنظمات الأخرى في تجهيز معدات وإمدادات إغاثة استجابة للأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

ودأبت «دناتا» على إطلاق مبادرات عالمية منها برنامجها العالمي للمسؤولية الاجتماعية للشركات «دناتا فور غودdnata for good» عام 2014 وهي مبادرة يتولاها العاملون وتهدف إلى توفير التعليم والمساعدة الإنسانية في أوقات الأزمات والحفاظ على الحياة البرية والطبيعة كما يتم تشجيع الموظفين على المشاركة من خلال التبرع وجمع التبرعات والتطوع في الخطوط الأمامية.

وقدم موظفو دناتا على مدى السنوات الست الماضية تبرعات مالية وتطوعوا وجمعوا تبرعات لدعم المجتمعات المحلية والجمعيات الخيرية التي تستوفي معايير الشفافية والمساءلة والتشريعات المحلية.

وشملت هذه المبادرات جمع تبرعات لبناء 8 مدارس أطفال في مناطق فقيرة لتوفير فرص حيوية تتيح لهم كسر حلقة الفقر من خلال التعليم.

وتوفر دناتا خدمات موثوقة وآمنة للمناولة الأرضية وخدمات الشحن والتموين منذ أكثر من 60 عاما وخلال عام 2019 ساعدت أكثر من 85 مليون مسافر وناولت 700 ألف طن من الشحنات في الإمارات.

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