«دبي للسلع» يوسع نطاق حزمة دعم الأعمال ويمدد فترتها

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، توسيع نطاق حزمة دعم الأعمال وتمديد فترتها حتى 31 أغسطس 2020. ويأتي هذا الإعلان عقب ردود الأفعال الإيجابية التي لمسها المركز في أوساط مجتمع الأعمال في دبي تجاه حزمة الدعم الأولى التي أطلقها المركز خلال شهر أبريل الماضي، والتي تُعد أكبر حزمة حوافز للأعمال يطلقها المركز على مدار تاريخه.

وتأتي حزمة دعم الأعمال بهدف خفض تكلفة ممارسة الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مرونة الشركات الأعضاء بمركز دبي للسلع المتعددة في ضوء التحديات التي تفرضها جائحة «كوفيد 19»، حيث تشمل الحزمة مجموعة كاملة من التدابير والإجراءات المتعلقة بخفض التكاليف.

تتضمن حزمة دعم الأعمال الجديدة، التي تنطبق على الشركات المُسجّلة حالياً في مركز دبي للسلع المتعددة، ما يلي:

› خصم 33% عند تجديد التراخيص لمدة 3 سنوات (أو عام إضافي مجاناً).

› خصم 25% عند تجديد التراخيص لمدة عامين (أو 6 أشهر إضافية مجاناً).

› خصم 20% عند تجديد التراخيص لمدة عام.

› خصم 30% عند إصدار ترخيص إضافي.

› إعفاء بنسبة 100% من رسوم تغيير العنوان عند نقل مقر العمل إلى مركز الأعمال التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.

› إعفاء بنسبة 100% من رسوم تصريح مشاركة مساحة المكاتب.

› إعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخّر في تجديد التراخيص المنتهية.

› إعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخّر في تجديد عقود الإيجار المنتهية.

› إعفاء بنسبة 50% من رسوم استرجاع الترخيص، إذا انتهت صلاحية ترخيص الشركة من قبل إحدى السلطات بسبب عدم قيامها بتجديده.

› خصم 50% على رسوم عدم الاستخدام.

› إعفاء من بدل الإيجار لمدة شهرين لمستأجري المكاتب المرنة والمستأجرين في مركز أعمال مركز دبي للسلع المتعددة أو أقساط شهرية/‏‏ ربع سنوية بدون خصم.

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