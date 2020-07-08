7354 رخصة أنشطة في منطقة دبي الجنوب

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

ارتفع عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في منطقة دبي الجنوب ضمن منطقة المعارض التي تمثل المقر الرئيس لمعرض «إكسبو 2020 دبي» إلى 7354 رخصة بنهاية يونيو وفقاً لإحصائيات السجل الاقتصادي الوطني التابع لوزارة الاقتصاد.

وقفز نمو رخص الأنشطة الاقتصادية في المنطقة 92% منذ العام 2016، ما يعكس استمرار النشاط بقوة في أكبر مدينة متكاملة الخدمات تقام على 145 كيلومتراً بجانب المقر الرئيسي لمعرض إكسبو، حيث تضم المنطقة خدمات الطيران والخدمات اللوجستية والسكنية والغولف والتجارية، بالإضافة إلى مطار آل مكتوم ومنطقة الخدمات الإنسانية.

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