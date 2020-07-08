الإمارات الـ 8 عالمياًفي الجاهزية للسيارات ذاتية القيادة

المصدر: دبي – البيان

حلّت الإمارات بين أفضل 10 دول في العالم وفقاً لمؤشر «كي بي إم جي» العالمي، لقياس جاهزية الدول لاستيعاب المركبات ذاتية القيادة لعام 2020 للسنة الثالثة. واحتلت الإمارات المركز الثامن، متقدمةً مركزاً واحداً عن السنة الماضية رغم إضافة 5 دول طبقاً للدراسة في نسختها الثالثة التي تقيم جاهزية 30 دولة على مستوى العالم.

وتقيم الدراسة في نسخة 2020 مستوى الجاهزية والانفتاح في البلدان بشأن تطبيق تقنية المركبات ذاتية القيادة ومدى تقدمها لجعل السيارات ذاتية القيادة واقعاً ملموساً في حياتنا، وتشمل قائمة المؤشرات الرئيسة المستخدمة في قياس جاهزية الدول وتقدمها بشأن تعزيز تقنية المركبات ذاتية القيادة وتبني أحدث الابتكارات كل من السياسات والتشريعات والتكنولوجيا والابتكار والبنية التحتية والقبول من قبل المستهلك.

وتقدمت الإمارات على بريطانيا والدنمارك، بينما حلّت بعد سنغافورة وهولندا والنرويج وأمريكا وفنلندا والسويد وكوريا الجنوبية.

وسجلت الإمارات أعلى نسبة بين 30 دولة على صعيد جاهزيتها لتطبيق البنية التحتية للتكنولوجيا وسرعة بيانات الهاتف المحمول، تحت ركيزة البنية التحتية بالإضافة إلى جاهزية الأفراد، تحت ركيزة القبول من المستهلك ما أحرزت الدولة درجات عالية على صعيد مدى جاهزية حكومتها للتغيير الشامل وتبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمستهلكين (المرتبة الثانية)، بالإضافة إلى تصنيفها في المرتبة الثالثة على صعيد مقياس الكفاءة في نظامها القانوني من حيث الاعتراض على التشريعات.

وتماشياً مع رؤيتها الطموحة الهادفة إلى أن تكون أحد أكثر الدول تقدماً من الناحية التكنولوجية، تحتل الإمارات مكانة مرموقة على صعيد جاهزيتها لتطبيق التكنولوجيا الحديثة لا سيما مع استحداث منصب وزير للذكاء الاصطناعي وإطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي الوطني في 2019.

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