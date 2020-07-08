11.44 مليار درهم الإنفاق الحكومي الاتحادي خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أنفقت الحكومية الاتحادية، نحو 11 ملياراً و446 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، وفق بيانات حديثة لوزارة المالية.

ووفق تقرير لوزارة المالية، أمس، لرصد الأداء المالي، لتنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية للربع الأول 2020، مثلت المصروفات الفعلية (النفقات) بالميزانية، للثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، نحو 18.6% من إجمالي ميزانية السنة المالية 2020، البالغ قيمتها 61 ملياراً و354 مليون درهم.

وكان مجلس الوزراء، اعتمد في أكتوبر الماضي، الميزانية الاتحادية لعام 2020، بإجمالي 61.354 مليار درهم، ومن دون عجز، وهي تُعد الأكبر منذ تأسيس الدولة، بحيث تم تخصيص 31% منها لقطاع التنمية الاجتماعية.

وفى تقرير آخر لوزارة المالية، رصد الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية للربع الرابع من 2019، حيث أنفقت الحكومة الاتحادية 55 ملياراً و322 مليون درهم خلال 2019، مقابل إيرادات بنحو 65 ملياراً و415 مليون درهم، ليصل فائض الميزانية العامة للجهات الاتحادية المنفذة لنحو 10 مليارات و93 مليون درهم عن الفترة نفسها.

ومثلت الإيرادات الفعلية بالميزانية نحو 94.8 % من إجمالي إيرادات الميزانية للسنة المالية 2019، البالغ قيمتها 68 ملياراً و995 مليون، بينما شكلت المصروفات الفعلية (النفقات)، نحو 87.8% من إجمالي مصروفات الميزانية للسنة المالية الماضية، والبالغة 62 ملياراً و977 مليون درهم.

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