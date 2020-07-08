«فوربس ميدل ايست»: الإمارات نحو ريادة المراكز المالية في آسيا

المصدر: (دبي - سيد صالح)

رجحت «فوربس ميدل ايست» أن تصبح الإمارات هي المركز الرئيس للخدمات المالية في قارة آسيا بدلاً من هونغ كونغ، في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها الأخيرة منذ شهور عدة، وما قد ينجم عنها من فقدان لمكانتها في قطاع الخدمات المالية.

وأوضحت المجلة الأمريكية في تقرير أن الإمارات هي أبرز المرشحين ضمن دول القارة الصفراء لشغل مكانة هونغ كونغ وملء الفراغ الذي ستتركه، موضحاً عدة أسباب ومقومات تعزّز جدارة الإمارات للاضطلاع بهذا الدور، وفي مقدمتها العلاقات الجيدة التي تتمتع بها الإمارات مع كافة الأطراف الدولية، سواءً تنتمي إلى الشرق أو الغرب. وعلاوة على ذلك، تضطلع الإمارات حالياً دور حلقة الوصل بين الجانبين.

وأضاف التقرير أن الإمارات بالفعل وجهة عالمية بارزة للتجارة، كما أنها لا تفرض ضريبة على الدخل، ما يجعلها وجهة مُختارة للعديد من البنوك والشركات العالمية، فضلاً عن كونها واحدة من أكثر دول العالم أماناً.

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