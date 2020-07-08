موديز: الإمارات تحتفظ بجدارتها الائتمانية

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أكدت وكالة «موديز» أن الإمارات تحتفظ بأبرز الخصائص المميزة لملفها الائتماني، وهي قوتها الاقتصادية والمالية وجدارتها الائتمانية.

وأفادت أمس بأن أحدث تصنيف ائتماني كانت منحته لحكومة الإمارات هو (إيه إيه 2) ضمن التصنيفات ذات الدرجة المرتفعة، مدعوماً بالدعم من جانب حكومة أبوظبي بما تتمتع به من موازنة قوية.

وأوضحت أن التصنيف (إيه إيه 3)، وهو من تصنيفات الفئة المرتفعة الذي منحته المؤسسة للقوة الاقتصادية للإمارات، يأخذ في الحُسبان النصيب المرتفع على نحو استثنائي الذي يحظى به الفرد في الإمارات من الناتج الإجمالي، وما تمتلكه الدولة من بنية تحتية فائقة الجودة وقوة مؤسساتها وتطبيقها الناجح لمفهوم الحوكمة واحتياطي هائل من الموارد الهيدروكربونية.

وأضافت «موديز» أن التصنيف الذي منحته لقوة المؤسسات والحوكمة في حكومة الإمارات، وهو التصنيف (إيه 2) يستند إلى ما تتميز به المؤسسات الحكومية في الدولة من إطار مؤسسي قوي وفاعلية تشغيلية في أدائها.

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