مستثمرو الإمارات يدعمون انتعاش شركات التقنية الأمريكية

المصدر: (دبي - البيان)

كشف «ساكسو بنك»، المتخصص في التكنولوجيا المالية والتنظيمية والتداول والاستثمار متعدد الأصول عبر الإنترنت، عن دور المستثمرين الإماراتيين في دعم انتعاش شركات التقنية الأمريكية خلال الربع الثاني من العام، وتصدّرت «مايكروسوفت» قائمة الأسهم الأكثر تداولاً في الإمارات بين أبريل ويونيو الماضيين، تليها «آبل» ثم «تِسلا» و«أمازون» و«فيسبوك».

وبعد التصحيح الكبير الذي شهدته السوق في مارس الماضي، عزّز المستثمرون تداولاتهم خلال الربع الثاني بشكلٍ ملحوظ، ما دفع السوق للعودة إلى مستوياتها السابقة لأزمة «كوفيد 19»، واختتم مؤشر «ستاندرد آند بورز» أفضل أداء ربع سنوي له منذ عام 1998 وينعكس هذا التوجّه في الأسهم الخمسة الأكثر تداولاً بين متعاملي «ساكسو بنك».

وقال بيتر جارنري، رئيس وحدة استراتيجية الأسهم: «شهد الربع الثاني 2020 إعادة انتعاش الاقتصادات على منصة جديدة من رأسمالية الدولة، التي تموّلها سياسات نقدية داعمة جمعت المؤسسات المالية والنقدية في إطار إدارة الأزمات».

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