طيران الإمارات تتوقع عودة «إيرباص380» للتحليق بحلول أبريل 2022

المصدر: دبي - وائل الخطيب

توقعت طيران الإمارات، أن تحلق طائراتها العملاقة من طراز «إيرباص - إيه380» مرة أخرى بحلول أبريل 2022، كما أفاد تقرير نشره موقع «إكسيكيوتف ترافيلر» الأسترالي.

وأعرب السير تيم كلارك عن ثقته في منحى التعافي، ويقينه بأن دبي باعتبارها مركزاً للطيران العالمي ستستعيد تاجها باعتبارها مفترق طرق في العالم، ولهذا السبب ستحتاج الشركة إلى الطائرة العملاقة ذات الـ500 مقعد.

ونقل الموقع عن كلارك قوله لصحيفة «تايمز»، إن طائرة «إيه380» تعد مكوّناً أساسياً في أسطول الناقلة، مضيفاً أنه «مع عودة الطلب، وبالنظر إلى الحيز المتاح في الوجهات الرئيسة، سيكون للطائرة مجالاً جيداً»، مُبدياً أمله بأن تحلق جميع الطائرات من طراز «إيه380» مرة أخرى بحلول أبريل 2022.

وقال كلارك، إن اللمسات المميزة لتجربة السفر المميزة في طيران الإمارات ستعود أيضاً، في إشارة إلى «شاور سبا» والصالون الجوي، متعهداً بعودة المنتج كاملاً.

وذكر كلارك أن حزمة درجة رجال الأعمال الأساسية الأقل تكلفة، التي توفر المساحة الشخصية لمقعد درجة رجال الأعمال دون مزايا مثل السائق أو الدخول إلى الصالة أو الاختيار المسبق للمقعد، تحظى بشعبية متزايدة لأن الناس سيكونون على استعداد لدفع المزيد من أجل مساحة إضافية على متن الطائرة.

ويمكن أن تؤذن التغييرات المماثلة في المنهجية أيضاً لانطلاقة جديدة للمقصورة الاقتصادية المميزة الجديدة كلياً في طيران الإمارات، التي توقعت الشركة إطلاقها العام الجاري، ولكن من المرجح أن تتأخر الآن حتى العام المقبل.

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