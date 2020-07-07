أحمد بن سعيد: دبي اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة زوارها

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن دبي اتخذت كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية اللازمة التي من شأنها ضمان سلامة الزوار القادمين إليها بعد إعادة افتتاحها مجدداً أمام السياح الدوليين، اعتباراً من أمس.

وأجرى سموه مقابلة افتراضية مع جون دفتيريوس، المذيع بشبكة «سي إن إن» الأمريكية، وتناول خلالها جاهزية دبي للافتتاح مجدداً وعودة الرحلات التجارية من وإلى الإمارة.

وقال سموه: «لقد فعلنا كل ما يلزم لضمان سلامة الأشخاص الذين سيأتون إلينا. أعتقد أننا أجرينا العديد من الاختبارات للتأكد من جاهزيتنا لذلك. ففيما يتعلق بالفحوصات، فإننا نُجرِي فحوصات تفاعل سلسلة البوليميريز «بي سي آر» للقادمين وللمغادرين أيضاً لضمان سلامتهم»

وأضاف سموه قائلاً: «نريد ضمان الحفاظ على سمعتنا، كما نبغي أيضاً حماية موظفينا حول المطار وداخل دبي، ليشعروا بالسعادة للقيام بما تعلموه على مدار العام».

وعن خبرة دبي في اجتياز الأزمة الصعبة، قال سموه: «أعتقد أن تجربتنا الراهنة مع فيروس «كورونا» المُستَجَد تختلف عن تجاربنا مع الأزمات السابقة على مدار الــ 30 أو الــ 34 عاماً الماضية. هذه الأزمة عالمية، ولكني أعتقد أن العالم بأسره سيجتازها فعلياً».

وأضاف سموه: «أعتقد أننا مستعدون، ولدينا التسهيلات، القوى العاملة وكافة ما يقتضيه الأمر في هذا الشأن. كما اختبرنا المرافق أيضاً. ونرى النشاط التجاري يعود في دبي، ربما ببطء ولكن بثقة

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز