غيث الغيث: وجهات "فلاي دبي" تصل 66 وجهة في الصيف

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، إن رحلات الناقلة المنتظمة ستصل إلى 66 وجهة خلال فصل الصيف.

وأضاف الغيث في تصريحات صحفية بمناسبة استئناف الناقلة لرحلاتها المنتظمة: "نحتفل باستئناف رحلاتنا، وعندما نعود بتفكيرنا إلى الشهور الماضية، يجب أن ندرك أن هذا يمثل انجازا هاماً، وخطوة إيجابية بالنسبة لدولة الإمارات وصناعة الطيران".

وتابع: "متفائلون بمستقبل السفر ونتوقع ألا تزال قيود السفر قائمة حول شبكة فلاي دبي التي سنقوم بتعزيزها تدريجيًا. ومع ذلك، يجب أن نعترف بأن الطريقة التي نسافر بها قد تغيرت وأن مسافرينا يحتاجون إلى الاستعداد والجاهزية للسفر بهذه الطريقة الجديدة".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "يسعدنا أن نرحب بأول زوارنا الدوليين الذين سيلاقون ترحيبًا حارًا في المدينة المعروفة بضيافتها".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز