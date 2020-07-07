أراضي دبي تطلق مبادرة للترويج العقاري "استثمر في دبي"

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري مبادرتها الجديدة "استثمر في دبي" تحت شعار "مناقشة الفرص الناشئة في دبي كوجهة استثمارية عقارية".

وتهدف المبادرة إلى إبراز مكانة دبي على خريطة العالم العقارية، وتسليط الضوء على المشاريع الاستثمارية العقارية من خلال منصة افتراضية مأتمته تضم جميع الفئات التي تعمل ﻓﻲهذا المجال مثل المطورين والمستثمرين والوسطاء العقاريين وربطهم بالمستثمرين حول العالم.

وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد وجهت دعوة إلكترونية لممثلي وسائل الإعلام لحضور الإطلاق الرسمي لمبادرة الاستثمار العقاري المباشر عبر المنصة الافتراضية "استثمر في دبي ". وشهد الحدث الذي تم بثه مباشرة عبر منصة إلكترونية افتراضية، عدد من المطورين العقاريين، إضافة إلى ممثلين عن القطاع المصرفي وعدد من شركاء الدائرة.

وقال سلطان بطي بن مجرن في كلمته أمام المشاركين في الندوة الافتراضية: "تسجل دبي نجاحات تعكس مرونة الأداء الحكومي في كل الأوقات، ما يؤهلها للدخول إلى مرحلة مهمة تعكس قوة بيئتها العقارية وجاذبيتها. وهنا تبرز الحاجة إلى الجمع بين الرؤى وتقريب التواصل مع العقول العقارية الفذة من شتى أنحاء العالم، إلى جانب تسخير الأدوات والإمكانات لنسهم جميعًا في صياغة المستقبل العقاري، بما يعزز من استدامة نجاحاتنا، ودعم ريادة سوق دبي العقاري عالمياً. إن المبادرة الجديدة تواكب المتغيرات الحالية في السوق العقاري، وتهدف إلى الترويج لدبي وتنوع الثقافات والجنسيات، وتركز من جهة أخرى على سوق دبي وجاذبيته وما يوفره من معرفة عقارية وخدمات متميزة لجميع المستثمرين".

ويجسد إطلاق المبادرة الثقة التامة التي توليها أراضي دبي بالمكانة التي حققتها دبي لتصبح الآن المدينة الأفضل في الاستثمار العقاري. وتأتي أيضًا انطلاقاً من رؤيتها الشاملة والعمل وفق استراتيجية مدروسة بعناية، تنبعث منها خطة تنفيذية تؤهلها لاتخاذ القرارات المناسبة، استناداً على معلومات واستطلاعات رأي دقيقة. وستعمل على دفع عجلة الترويج واستقطاب وجذب الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي للإمارة بالاعتماد على هذه المنصة الافتراضية، وتأكيد الثقة في جاذبية القطاع العقاري في الإمارة.

وفي كلمتها أمام المشاركين في حفل الإطلاق الافتراضي، قالت ماجدة علي راشد المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي: "سنركز من خلال مبادرتنا الجديدة على دعوة أبرز الخبراء العقاريين للعمل معًا عبر هذه المنصة من جميع أنحاء العالم، لبناء العلاقات الجديدة، والإسهام في جذب الاستثمارات العقارية، وذلك من أجل بناء مدينة عالمية استثنائية بكل المقاييس، وإبراز سماتها، واستثمار جهودنا المخلصة لتحقيق أهداف سامية، كي نسترشد بها للتحرك نحو المستقبل بثقة راسخة، والتسلح بالقوة التي اكتسبناها من التعامل مع كافة التحديات التي تجاوزناها.

وتابعت: "لقد أثبتت دبي على مدى السنوات القليلة الماضية مكانتها المرموقة، لتصبح بحق مركزًا استثماريًا عالميًا، وواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في العالم، وسنواصل التزامنا إزاء ازدهارها، لتظل البوابة الاستثمارية الأمثل، من خلال التواصل مع أبرز المؤسسات المحلية والدولية والخبراء الأكثر تميزًا".



وأضافت ماجدة: "خلال المرحلة الحالية التي تشهد تفشي الجائحة، تمكنت دبي من التأكيد على جدارتها كواحدة من أفضل المدن أداءً، وشهدنا معًا ما تمتاز به من نجاح واستقرار مالي، إضافة إلى مرونة الأداء الحكومي. وبدورنا سنغتنم هذه الفرصة الفريدة لتعزيز علاقاتنا الدولية وممارساتنا العقارية بالاعتماد على العقول المستنيرة والمتميزة عالمياً".

ويتطلع القائمون على المبادرة إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، بما في ذلك تمكين المستثمرين في السوق العقاري لتسهم المنصة الجديدة في تطوير أعمالهم، وتنظيم الحصول على الخدمات المميزة والشاملة في المجال العقاري. وستلعب المبادرة أيضًا دورًا مهمًا في تسليط الضوء على المشاريع الاستثمارية العقارية المتنوعة، وترسيخ الثقة في جاذبية القطاع العقاري في الإمارة. وستنطلق المبادرة من دبي إلى جميع أنحاء دول العالم التي تتطلع لبدء الاستثمار أو العيش في دبي.

وتعكس المبادرة حرص الدائرة الدائم للحفاظ على المكانة الرائدة التي حققتها إمارة دﺑﻲ ﻓﻲ السوق العقاري، لاسيما وأنها ستركز على تقديم أحدث الخدمات، وتسهيل التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين كافة الأطراف من العمل معاً بأقصى كفاءة ممكنة من أجل تحقيق التطوير الدائم.

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