1.4 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.41 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم الثلاثاء تسجيل 118 مبايعة بقيمة 233.76 مليون درهم، منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 112.29 مليون درهم و99 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 121.46 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3 تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3 تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الثالثه بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 3 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 971.33 مليون درهم منها 27 رهونات أراضي بقيمة 947.11 مليون درهم و22 رهونات فلل وشقق بقيمة 24.22 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنيه الأولى بقيمة 431 مليون درهم وأخري في منطقة مردف بقيمة 273 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 204.57 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 56 مليون درهم وأخري في منطقة هور العنز شرق بقيمة 53 مليون درهم.

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