دبي تستعد لاستقبال زوار "مفاجآت صيف 2020" مع برنامج حافل

المصدر: البيان الإلكتروني

تستعد دبي لعودة حدث التسوق والترفيه السنوي، مفاجآت صيف دبي، حيث ستنطلق النسخة الثالثة والعشرون يوم الخميس المقبل، لتقدم سبعة أسابيع من التخفيضات والعروض الترويجية المتنوّعة في معظم مراكز التسوق والوجهات الترفيهية في دبي حتى 29 أغسطس.

وتشكّل مفاجآت صيف دبي الفرصة المثالية لقضاء أجمل الأوقات واكتشاف العروض المذهلة بصحبة العائلة والأصدقاء.

وفي هذا السياق، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تقدم مفاجآت صيف دبي سنوياً للمتسوقين داخل دولة الإمارات وخارجها تجربة مذهلة ومليئة بالعروض الترويجية والسحوبات والفعاليات والتجارب الفريدة.

كما يحظى الحدث بمكانة خاصة لدى سكان دبي وزوارها، حيث نجح في تعزيز مكانته كإحدى أهم الفعاليات المرتقبة في دبي، بالإضافة إلى الحيوية التي يضفيها على كافة أنحاء المدينة سنوياً ليقدم للعائلات والأصدقاء من الزوار والمقيمين موسماً صيفياً ممتعاً. ونحن نتطلع إلى تحقيق نجاح غير مسبوق خلال نسخة العام الحالي".

وجاء الإعلان عن انطلاق المفاجآت خلال مؤتمرٍ صحفي عقد بشكل افتراضي، كشفت خلاله مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن باقة مختارة من الفعاليات والعروض لنسخة هذا العام والتي تضمن تلبية كافة الاحتياجات والأذواق.

الفعاليات الترفيهية

- تستضيف دبي أكثر من 30 شخصية مؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي تجوب مراكز التسوق بحثاً عن العروض الترويجية على المنتجات المختلفة، بما في ذلك الملابس والأدوات المنزلية والأكسسوارات وأدوات التجميل، حيث سيقومون بعرض أفضل الصفقات للعام الحالي. ويمكن لمحبي التسوق متابعة هذه الشخصيات على منصات التواصل الاجتماعي للاطلاع على أفضل العروض الترويجية التي تقدمها دبي خلال فترة المهرجان.

- تستضيف ذا بوينت، الوجهة الرائدة لتجارب الطعام والتسوق في الهواء الطلق في جزيرة النخلة جميرا والتي تتميز بإطلالات ساحرة على فندق أتلانتس، ثلاث أمسيات من الألعاب النارية الرائعة وعروض الطعام الفريدة ضمن مجموعة من أشهر مطاعمها، حيث تتزين السماء بعروض الألعاب النارية يومياً في الساعة 8:30 مساءً ابتداءً من يوم 16 وحتى 18 يوليو، بينما يمكن للمقيمين والزوار الاستمتاع بقوائم المأكولات الخاصة يومياً من 12 وحتى 18 يوليو مع تخفيضات من 30 وحتى 50 بالمئة وعروض مجانية على أطباق مختارة في المطاعم المشاركة.

- أما زوار نخيل مول في جزيرة النخلة جميرا فيمكنهم الاستمتاع بعروض فنية فريدة أثناء رحلة التسوق، حيث يستضيف المول أفضل المواهب العالمية في معرض "دريمز" الذي يقام بالتعاون مع مؤسسة السركال الثقافية.

- ويمكن للمتسوقين من العائلات الاستمتاع بسوق "رايب" المؤقت في نخيل مول مع تشكيلة من المنتجات المحلية، وذلك خلال أيام الجمعة والسبت خلال الحدث، حيث سينطلق السوق من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع، حيث سيقدم منتجات من حوالي 20 شركة صغيرة ومتوسطة محلية تشمل الأزياء والمعروضات الفنية والمجوهرات والمستلزمات المنزلية والأغذية وغيرها الكثير.

- يخص حدث المفاجآت الأطفال من كافة الأعمار بالعديد من العروض الترفيهية المباشرة عند زيارتهم لأشهر مراكز التسوق في دبي، حيث تجتمع العديد من المواهب لتقدم أروع الألعاب والأغاني والعروض الكوميدية. ويمكن الاستمتاع بهذه العروض كل نهاية أسبوع في مول الإمارات وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف ودبي أوتليت مول ونخيل مول وابن بطوطة مول ودبي فستيفال سيتي.

- تشكل فعالية "يوجا على قمة البرج" خياراً مثالياً لعشاق اللياقة البدنية والمرتفعات، حيث يمكنهم الاستمتاع بجلسة تدريب فريدة من نوعها على منصة "آت ذا توب" في برج خليفة. وتتيح الفعالية التي تقام 3 مرات أسبوعياً لحوالي 24 شخصاً من عشاق اليوجا الاستمتاع بإطلالات الصباح الباكر بدءاً من الساعة 7 صباحاً.

- وستعود لعبة Yalla DSS المحبوبة خلال هذه الدورة من مفاجآت صيف دبي، بحلة جديدة لتتيح لللاعبين إتمام ثلاث تحديات تحمل روح دبي عبر الإنترنت أو بزيارة أحد المواقع التي صممت خصيصاً لهذه الفعالية في كل من مول الإمارات وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف ودبي أوتليت مول ونخيل مول وابن بطوطة مول ميركاتو مول ودبي فستيفال سيتي. وستستمر الفعالية من 16 يوليو حتى 29 أغسطس، حيث يمكن لللاعبين الفوز بقسائم للتسوق، لكل مرحلة يستكملونها. وسيشارك مدهش هذا العام ويساعد المتسابقين على اجتياز التحديات الصعبة والفوز بجوائز رائعة.

العروض الترويجية

- يمكن لزوار المراكز التجارية في 9 يوليو الاستمتاع بتخفيضات لمدة 12 ساعة، من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 ليلاً في جميع مراكز التسوق في مجموعة الفطيم في دبي. يمكن أيضاً للزوار الحصول على تخفيضات تتراوح بين 25 و90 بالمئة على مجموعة واسعة من المنتجات، حيث سيحصل الزوار الذي ينفقون 300 درهم إماراتي على سحب للفوز بمليون نقطة من برنامج المكافآت شير خلال 12 ساعة، يمكن إنفاقها في مراكز التسوق في مجموعة الفطيم.

- كما تعود المفاجآت اليومية خلال الدورة الحالية لمفاجآت صيف دبي لتقدم مجموعة كبيرة من العروض التي تستمر ليوم واحد في كبرى المتاجر في المراكز التجارية في دبي. وسيتم الإعلان عن اسم المتجر قبل 24 ساعة، وسيكون العرض متاحاً لمرة واحدة يومياً، وحتى نفاذ الكمية. ويمكن للمتاجر وللمرة الأولى هذا العام تقديم العرض ضمن موقعين مختلفين في نفس اليوم للمحافظة على التباعد الاجتماعي حرصاً على سلامة المتسوقين.

- تخفيضات رائعة تشمل مختلف المنتجات ابتداءً من الأزياء الفاخرة وصولاً إلى السيارات في "سوق فستيفال"، الذي يستمر من 9 يوليو وحتى 29 أغسطس في دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا، حيث سيتيح للزوار الحصول على تخفيضات تتراوح بين 50 و90 بالمئة على مجموعة هائلة من المنتجات. وسيحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم في "سوق فستيفال" في كل من دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا على فرصة الدخول في سحب يومي للفوز بقسيمة شرائية بقيمة 1000 درهم.

- تجمع فعالية تسوق واربح نخبة من أشهر وأفضل المراكز التجارية المشاركة في فعاليات موسم مفاجآت صيف دبي، حيث تستمر الفعالية من 9 يوليو ولغاية 29 أغسطس، وتتيح للزوار المحظوظين في كل من مركز البستان والبرشاء مول ومركز الغرير والعربي سنتر ومركز بن سوقات وبرجمان وسيتي سنتر الشندغة وسيتي سنتر معيصم ودبي أوتليت مول والاتحاد مول والريف مول فرصة الفوز بجوائز نقدية أسبوعية بقيمة 4 آلاف درهم إماراتي و50 ألف درهم إماراتي، بالإضافة إلى فرصة للفوز بسيارات فاخرة عند إنفاق مبلغ 200 درهم إماراتي فقط.

- يتيح حدث مفاجآت صيف دبي للمتسوقين دعم جهود دولة الإمارات في مواجهة كوفيد-19 من خلال المشاركة في حملة المسؤولية المجتمعية التي يديرها ميركاتو مول، حيث سيتم التبرع بدرهم واحد لصندوق "الإمارات وطن الإنسانية" لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد برعاية الهلال الأحمر ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وذلك مع كل عملية شراء بقيمة 100 درهم في ميركاتو مول. كما سيحظى الزوار بفرصة الفوز بمبلغ 1000 درهم إماراتي يومياً عند إنفاق 100 درهم إماراتي.

- يحتضن نخيل مول جهازاً ضخماً يضم كرات الجوائز في ردهته المركزية، حيث سيحصل المتسوقون الذين ينفقون مبلغ 250 درهماً في أي من متاجر المول على فرصة الفوز بجوائز فورية تتضمن قسائم شرائية داخل كرات الجوائز الكبيرة، بالإضافة إلى فرصة الفوز بالكرة الذهبية الخاصة التي تتضمن قسائم بقيمة 25 ألف درهم كل يوم خميس.

- يقدم نخيل مول المزيد من تجارب المرح والتسلية مع عرض جوائز الصيف المميز، حيث يمكن للمتسوقين الدخول في سحب للفوز يومياً بجوائز نقدية فورية تصل قيمتها إلى 350 ألف درهم، وذلك عند إنفاق مبلغ 250 درهماً في أي من منافذ المول من 9 يوليو وحتى 29 أغسطس.

- يمكن لعشاق علامة "جاب" الاستمتاع بالعروض الكبرى على أحدث الأزياء مع تخفيضات تزيد على 50% على قطع محددة، وخصم إضافي بقيمة 15% من 2 ولغاية 11 يوليو، ويتوفر العرض في كافة متاجر العلامة في دبي.