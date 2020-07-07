إنجاز جديد في تطوير المنطقة السكنية والتجارية بمدينة دبي الملاحية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مدينة دبي الملاحية، اليوم عن إنجاز جديد في مشروع تطوير المنطقة السكنية والتجارية، حيث انتهت من استكمال مايقارب 35% من أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المشروع الذي تبلغ قيمته 140 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع في الربع الأول من عام 2021 على الرغم من التحديات المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

ويهدف تطوير المنطقة السكنية والتجارية إلى تعزيز مكانة مدينة دبي الملاحية كمزوِّد رائد للخدمات البحرية حيث تُركز هذه المرحلة من المشروع بصورة رئيسية على أعمال شبكات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار إضافة إلى تطوير وصيانة الشبكات القائمة في المناطق التي تم تنفيذها مسبقاً.

وأكدت مدينة دبي الملاحية أن جائحة كوفيد-19 لم تتسبب في حدوث أي تأخير ملحوظ، وأن المقاول الرئيسي يعمل بكامل طاقته للانتهاء من جميع أعمال المشروع وفقًا للجدول الزمني المعتمد منذ إرساء المرحلة الأولى للمشروع في الربع الثالث من عام 2019، كما أكدت مدينة دبي الملاحية حرصها على إتخاذ كافة التدابير الوقائية لضمان سلامة العمال، حيث التزم العمال بارتداء الكمامات والمحافظة على المسافات الآمنة المطلوبة بين بعضهم البعض والتعقيم المستمر لكافة المرافق بموقع المشروع.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية": "يمثل الإنجاز الذي تم إحرازه حتى الآن في تطوير المرحلة الأولى من المشروع مصدر فخر لجميع العاملين فيه، فقد نجحوا في تحقيق هذا الإنجاز في ظل تحديات كبيرة لم يسبق لها مثيل. فهذا المشروع عند اكتماله سيوفر بنية أساسية فعّالة ومُستدامة لمدينة دبي الملاحية، مما يُمَكِنها من تقديم خدمات متطورة لمجتمع الأعمال والإسهام في تحقيق رؤية مطورينا الفرعيين في الموعد المُحدد".

المنطقة قيد التطوير هي عبارة عن أراضي متعددة الاستخدامات تم تخطيطها لتشمل مباني سكنية و تجارية ومكتبية ومرافق إدارية، إضافة الى متنزه باطلالات خلابة على البحر، بهدف توفير سوفر بيئةً رائعة للعيش والعمل وسط مجتمع عصري نابض بالحياة.

وقد تم الانتهاء بالكامل من أعمال البنية الاساسية في المنطقة الواقعة بإمتداد شارع الشيخ راشد داخل مدينة دبي الملاحية لخدمة أراضي المطورين الفرعيين بإمتداد الواجهة البحرية كأولوية قصوى. وينصب التركيز الآن على أعمال إنشاء محطات الرفع والضخ، كما يجري تنفيذ أعمال شبكة الضخ المركزية لمدينة دبي الملاحية والمخصصة لمكافحة الحرائق وشبكة الري.

ويهدف المشروع إلى توفير جميع مكونات البنية الأساسية الرئيسية والثانوية اللازمة لدعم مجتمع حديث مثل: شبكات الطرق الرئيسية والثانوية، والمواقف العامة لـ 340 مركبة، ووحدات إنارة الطرق الموفرة للطاقة، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وشبكات مكافحة الحرائق والري، وشبكات الاتصالات، ومحطة للضخ، ومراكز صيانة للخدمات الحالية لتعزيز استدامة المشروع، إضافة الى دعم اتصال المشروع بشبكة الطرق الرئيسة في إمارة دبي من خلال جسر مخصص لتسهيل حركة التنقل من والى المنطقة.

وخلال المرحلة الأولى لمشروع تطوير البنية الاساسية سيتم أيضًا ربط مدينة دبي الملاحية مع منطقة ميناء راشد التي تشمل فندق "كيو إي 2"، "مارينا فيوز"، "مارينا كيوبس"، "ماريناز"، "مارينا فتنس 72" والمرافق التجارية والسكنية الأخرى.

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