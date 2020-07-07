أحمد بن سعيد: دبي ترحب بالعالم اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة،: تستأنف دبي، اعتباراً من اليوم، استقبال زوارها من جميع أنحاء العالم، مع اتباع أعلى معايير الصحة والسلامة، وبما يتماشى مع البروتوكولات العالمية".

وأضاف سموه في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": "لقد أسهمت الجهود المشتركة، التي بذلتها قيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والجهات المعنية في قطاع السياحة، وكذلك مطارات دبي وطيران الإمارات وفلاي دبي، في إعلان مجلس السياحة والسفر العالمي دبي وجهة آمنة، وحصولها على اعتماد السفر الآمن".

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