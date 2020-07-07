7354 عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في "دبي الجنوب"

المصدر: وام

بلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في منطقة دبي الجنوب ضمن منطقة المعارض التي تمثل المقر الرئيسي لمعرض " إكسبو 2020 دبي" نحو 7354 رخصة مع نهاية شهر يونيو من العام الجاري وفقا لإحصائيات السجل الاقتصادي الوطني التابع لوزارة الاقتصاد.

واستنادا إلى هذه التطورات فقد وصل نسبة نمو رخص الأنشطة الاقتصادية في منطقة دبي الجنوب لأكثر من 92 % منذ العام 2016 مما يعكس استمرار النشاط بقوة في أكبر مدينة متكاملة الخدمات تقام على مساحة 145 كيلو مترا بجانب المقر الرئيسي لمعرض إكسبو حيث تضم المنطقة خدمات الطيران والخدمات اللوجستية والسكنية والغولف والتجارية وذلك بالإضافة إلى مطار آل مكتوم الدولي، ومنطقة الخدمات الإنسانية.

وتجسد منطقة دبي الجنوب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في مستقبل إمارة دبي وترسيخ مكانتها كمركز عالمي لمجتمع الأعمال وصناعة الطيران وخدمات اللوجستيك وغيرها من الصناعات الأخرى التي باتت تتفرد دبي بتقديمها دون غيرها في منطقة الشرق الأوسط.

وتتميز منطقة دبي الجنوب ببنية تحتية قل نظيرها على مستوى العالم حيث تتوفر طرق وشبكة مرافق ضخمة تشمل خدمات الكهرباء والاتصالات ومجمعات الأعمال والمباني السكنية والفنادق إضافة إلى مبنى مطار آل مكتوم وغيرها من المرافق الأخرى.

وبالإضافة إلى المرافق ذات المواصفات العالمية التي تتوفر في منطقة دبي الجنوب فقد عملت حكومة دبي على خلق بيئة جاذبة للاستثمار في هذه المنطقة وهو الأمر الذي ساهم في استقطاب العديد من كبريات الشركات متعددة الجنسيات والمتوسطة والصغيرة التي تسعى للوصول إلى التوسع في أعمالها بمنطقة الشرق الأوسط والعالم بشكل عام.

ومن المتوقع أن تحتضن دبي الجنوب التي جرى إطلاقها خلال العام 2006 ما يصل إلى مليون نسمة، علما بأنها مصممة كبيئة اقتصادية متكاملة لتدعم كافة أنواع الأعمال والصناعات وذلك إلى جانب استضافتها لمعرض إكسبو 2020 ومعرض دبي للطيران.

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