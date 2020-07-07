أحمد الخاجة: "مفاجآت صيف دبي 2020" يكتسب أهمية خاصة مع عودة الزوار

المصدر: دبي - بشار باغ

أكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن النسخة الـ 23 من مفاجآت صيف دبي التي تنطلق 9 يوليو الجاري حتى 29 أغسطس المقبل تكتسب أهمية خاصة مع بدء استقبال الزوار الدوليين اليوم في ظل التزام كامل من جميع المنشآت التجارية والسياحية بالإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي اليوم الثلاثاء حول مفاجآت صيف دبي.

وقال الخاجه إن الجوائز في "مفاجآت صيف دبي 2020" ستكون أكبر من أي وقت مضى لكن بأسلوب مبتكر في ظل هذه الظروف الراهنة حيث ستكون كوبونات السحوبات رقمية لضمان صحة وسلامة الجميع.

وأشار إلى أن هناك إقبال كبير من متاجر التجزئة للمشاركة في مفاجآت صيف دبي 2020 خاصة بعد الظروف التي مر بها العالم خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن مؤسسة دبي للمهرجانات ما زالت تتلقي طلبات للمشاركة حتى الآن.

وأضاف أحمد الخاجه أنه بالإضافة إلى مفاجآت الصيف، فإن برنامج الفعاليات حافل في دبي حتى نهاية العام، إذ ينطلق مهرجان دبي للمفروشات من 24 سبتمبر لغاية 10 أكتوبر ومن ثم موسم أزياء الخريف والشتاء من 2 أكتوبر لغاية 15 أكتوبر وينطلق تحدي دبي للياقة من 30 أكتوبر لغاية 28 نوفمبر ومن ثم احتفالات ديوالي من 6 لغاية 21 نوفمبر فيما تنطلق عروض نهاية العام من 5 لغاية 23 ديسمبر المقبل.

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