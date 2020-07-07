تنمية المواهب المواطنة عبر برنامج «المصرفيون»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي وبنك أبوظبي الأول اتفاقية تعاون ثلاثية لتطوير منصة تعليمية للأعمال المصرفية في سوق أبوظبي العالمي لتنمية مهارات وقدرات مجموعة من المواهب والموارد البشرية المواطنة وإعدادهم للعمل في المجال المصرفي ضمن «برنامج المصرفيون».

مثل الهيئة في الاتفاقية المشتركة محمد حمد الهاملي مدير عام الهيئة بالإنابة، بينما مثل الطرف الثاني المدير العام للأكاديمية حمد صياح المزروعي، فيما مثلت نورة الرياسي رئيس قسم تطوير التعلم والتطوير التنظيمي والتوطين الطرف الثالث في الاتفاقية عن بنك أبوظبي الأول.

شهد توقيع الاتفاقية معالي أحمد الصايغ وزير دولة، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وعلي الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي، وأندريه صايغ الرئيس التنفيذي لـبنك أبوظبي الأول وأليكس فريزر الرئيس التنفيذي لمعهد لندن للصيرفة والتمويل وخالد السويدي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وعدد من المسؤولين والمديرين التنفيذيين لدى الجهات المتعاونة.

وأكد علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي اهتمام القيادة الرشيدة بالارتقاء بالعنصر البشري المواطن وتمكين مساهمته في الاقتصاد الوطني وتقديم كافة سبل الدعم وتسخير الإمكانات والموارد اللازمة، حيث جاء التعاون من خلال الاتفاقية ليؤكد تحقيق تلك التطلعات والرؤى من خلال الاستثمار في إعداد وتطوير القوى العاملة المواطنة وتنمية مهاراتها في برنامج نوعي يستهدف الوظائف الحيوية والرئيسة في المجال المصرفي والمالي.

وأثنى على الدور الريادي للأكاديمية في دعم أهداف الهيئة الاستراتيجية وتحقيق تطلعات المواطنين الباحثين عن فرص وظيفية مستدامة، كما أثنى على تعاون بنك أبوظبي الأول لزيادة مساهمة المواطنين الإماراتيين في وظائف نوعية ومتخصصة في هذا القطاع المهم، والحرص على تعزيز نموهم وتطورهم لتقديم الخدمات المالية ودعم ملف التوطين بشكل نوعي.

وقال محمد الهاملي المدير العام لهيئة الموارد البشرية بالإنابة: تعتز الهيئة بشراكتها الاستراتيجية في برنامج المصرفيون لتبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات الداعمة لبرامج التوطين والتركيز على تطوير رأس المال البشري المتخصص، وبحث المجالات الجديدة للتعاون المشترك وتوطيد الشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص في قطاع الأعمال والخدمات المالية والمصرفية، حيث تقوم الهيئة بالإشراف على عمليات الاختيار وتعيين الكوادر الوطنية لدى بنك أبوظبي الأول وتسهيل ذلك عبر تزويد البنك مجموعة من الباحثين عن العمل ليتم تدريبهم في البرامج التخصصية التي تديرها أكاديمية سوق أبوظبي العالمي.

برامج تطوير

ستعمل الأطراف المتعاونة على طرح برنامج «المصرفيون» دعماً لمتطلبات الحكومة في فئات الوظائف الحساسة حسب ما عرفها المصرف المركزي وبما يتلاءم مع متطلبات تعيين المواهب وإدارتها لدى بنك أبوظبي الأول، وعقد برامج تطوير وطنية للمساعدة على تدريب الخريجين الجدد وتعيينهم في المجال المصرفي والمالي، وتنفيذ برامج التدريب والتطوير الإضافية لتحقيق ورفع كفاءاتهم تلبية لاحتياجات القطاع المعني.

وسيتم اختيار الخريجين الذين يجتازون البرامج بنجاح لتعيينهم في مؤسساتهم من خلال مراكز تقييم راسخة وثابتة. وسيتم تصميم وتقديم «المصرفيون» بالتعاون مع معهد لندن للصيرفة والتمويل، أحد شركاء الأكاديمية.

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