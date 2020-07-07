«إمباور» تواصل التزامها بتطبيق «نظم آيزو»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، نجاحها في تجديد ثلاث شهادات للآيزو، في نظام إدارة الجودة (آيزو 9001:2015)، ونظام الإدارة البيئية (آيزو 14001:2015)، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (OHSAS 18001:2007)، والتي تتعلق جميعها بالممارسات العالمية التي تستهدف جودة الإدارة والخدمات، وصحة الموظفين وسلامتهم.

وكانت إمباور حصلت على الشهادات الثلاث من المنظمة الدولية للمعايير منذ 2006، وتم دمجها جميعاً في منصة واحدة منذ ذلك الحين.وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: يعتمد نظام إدارة الجودة لدى إمباور على معايير (آيزو 9001:2015)، التي تسهم في تقليل مخاطر العمل، وتحسين تدفق العمليات وصولًا إلى تحقيق رضا العملاء وأعلى مستويات الجودة.

وأضاف: «يعتمد نظام الإدارة البيئية في إمباور على معايير (آيزو 14001:2015)، التي يتم تطبيقها بدقة خلال مرحلة البناء وأثناء تشغيل وصيانة المحطات. وتابع أن إمباور تضع جانب الصحة والسلامة على رأس أولوياتها عبر تطبيق مواصفة إدارة السلامة والصحة المهنية.

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