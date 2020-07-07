«العربية أبوظبي» تدشّن عملياتها برحلات إلى مصر 14 الجاري

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت «العربية للطيران أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن الإطلاق الرسمي لعملياتها التشغيلية، اعتباراً من 14 يوليو الجاري، وذلك بتسيير رحلات مباشرة، تربط بين العاصمة الإماراتية ومدينتي الإسكندرية وسوهاج في مصر.

وستبدأ «العربية للطيران أبوظبي»، عملياتها بطائرتين من طراز إيرباص A320، انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي، وستقدم لمسافريها خدمات القيمة المضافة، التي توفرها «العربية للطيران» في مختلف مراكز عملياتها.

أسواق جديدة

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، إن إطلاق العمليات التشغيلية لأول شركة طيران اقتصادي، خاصة خلال هذه الفترة الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع، سيوفر لأبوظبي جسراً مباشراً ومريحاً إلى أسواق جديدة حول العالم، يبدأ بهذين المسارين، إلى اثنتين من كبرى المدن المصرية، وسيشهد لاحقاً مزيداً من التوسع والتنوع.

وأضاف دوغلاس: نتطلع قدماً إلى آفاق الازدهار الجديدة، التي ستبلغها الإمارة، تزامناً مع تحسن الظروف العالمية، وعودة الأسواق إلى استئناف نشاطها كالمعتاد، وذلك في ضوء المكانة الراسخة التي تشتهر بها أبوظبي، كوجهة رائدة للسفر بغرض الأعمال والترفيه.

قيمة مضافة

وقال عادل علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، إن انطلاق أولى رحلات «العربية للطيران أبوظبي»، يأتي في الوقت الذي يستمر قطاع الطيران العالمي، بمواجهة تحديات غير مسبوقة، نتيجة وباء «كورونا»، بما يؤكد متانة قطاع الطيران في دولة الإمارات، والتزامنا الراسخ بدفع عجلة نموه وازدهاره على المدى الطويل.

وأضاف أن مصر تعتبر سوقاً رئيسة للسفر، ويعكس إطلاق أولى رحلاتنا إليها، تركيزنا على المساهمة في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، بالإضافة لتوفير خيار جديد، يتسم بالقيمة المضافة للسفر بين الوجهتين، ونتطلع قدماً لتوسيع شبكة وجهاتنا من العاصمة الإماراتية، تزامناً مع عودة المزيد من المطارات إلى استئناف عملياتها، وعودة قطاع الطيران إلى نشاطه.

«ويز إير أبوظبي»

في السياق ذاته، تقدمت شركة «ويز إير أبوظبي»، الناقل الوطني السادس لدولة الإمارات، بطلب للحصول على شهادة «المشغل الجوي»، من الهيئة العامة للطيران المدني، حيث بدأت بالإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص المطلوبة، والإجراءات القانونية لبدء تسيير رحلاتها.

وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إن اعتماد مجلس الوزراء لشركة «ويز إير أبوظبي»، أخيراً، ناقلاً وطنياً لدولة الإمارات، يعكس القوة والثقة التي يتمتع بها قطاع الطيران في دولة الإمارات، وآفاقه الواعدة على المدى الطويل، بما يدعم المكانة المتميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات، باعتبارها محوراً عالمياً للسفر الجوي، ونأمل أن تجلب هذه الخدمة مكانة دولية للعاصمة أبوظبي، ودولة الإمارات، كوجهة سياحية عالمية.

وقال خبراء ومختصون في قطاع السفر، إن قرب انطلاق «العربية أبوظبي»، باعتبارها أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة بالعاصمة، وأيضاً تقدم «ويز أبوظبي» للحصول على رخصة المشغل الجوي، بعد اعتمادها رسمياً، سيعزز حركة الطيران المدني في الدولة، بما يدعم دور القطاع في مواكبة خطط التنمية والتوجهات المستقبلية، في ظل الأهمية التي توليها الحكومة لقطاع الطيران، والدعم الكامل له، بما يعزز مكانة الدولة الرائدة، ضمن اللاعبين الكبار في قطاع الطيران العالمي.

حركة سياحية

وقال سعود الدرمكي، الرئيس التنفيذي ومؤسس «بريميير» للسفر والسياحة، إن انطلاق «العربية أبوظبي»، كطيران اقتصادي، سيسهم بتنوع الحركة السياحية المتطورة لإمارة أبوظبي، حيث سيساعد بشكل أكبر على نمو وتزايد أعداد المسافرين والسياح، مع عودة الرحلات المنتظمة بشكل تدريجي.

وأضاف الدرمكي، أن الناقلتين الجديدتين، ستوفران تذاكر الطيران بتكلفة سعرية منخفضة، ما سيجعل السفر أسهل للكثير، وهو ما سيعزز بدوره من أعداد الزوار القادمين إلى العاصمة، وأيضاً سيسهم في رسم مستقبل جديد لحركة الطيران، والنمو للحركة السياحة لإمارة أبوظبي.

إقبال كبير

وقال عمر العلي، الرئيس التنفيذي للمشاريع والتطوير في شركة «نيرفانا» للسفر والسياحة، إن الناقلتين الجديدتين، سيفتحان آفاقاً جديدة للنمو السياحي في الإمارة، من خلال استقطاب شريحة أوسع من السياح والزوار، موضحاً أن الطيران الاقتصادي، لم يكن متاحاً من قبل في العاصمة، وبالتالي، ستكون هذه خطوة غير مسبوقة، وستشهد إقبالاً كبيراً.

وتوقع العلي أن تسهم الناقلتان في زيادة عدد الوجهات التي تسيرها شركات الطيران الإماراتية حول العالم، كما ستعزز «العربية أبوظبي»، من أداء شركتي «الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران»، باعتبارهما المالكين الرئيسين للشركة الجديدة، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن الشركتين، ستدعمان بشكل كبير من أداء مطار أبوظبي الدولي الجديد عند افتتاحه.

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