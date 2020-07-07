«دوبز» توفّر فحص «كوفيد 19» منزلياً

المصدر: دبي - البيان

عززت «دوبز DUBZ»، الشركة المتخصصة في مجال تكنولوجيا الأمتعة والخدمات اللوجستية والتابعة لدناتا، عروضها لمساعدة المسافرين في دبي على الاستمتاع بتجربة سفر آمنة وسلسة ومريحة. فبالإضافة إلى الخدمة المبتكرة لعمل إجراءات السفر في المنزل، أصبحت الشركة توفر الآن فحص «كوفيد 19» أيضاً، ما يتيح للعملاء إتمام الإجراءات بأمان وسرعة والحصول على شهادة طبية في غضون 24 إلى 48 ساعة في المنزل أو في أي مكان يختارونه في دبي.

ويقوم فريق من الكوادر الطبية المؤهلة بزيارة العملاء الذين يحجزون خدمة فحص «كوفيد 19» قبل الشروع في عمل إجراءات السفر في المنزل. ويجمع الفريق العينات من العملاء وينقلها إلى مختبر مركز «ميديكلينيك Mediclinic» الطبي، ثم يرسل النتائج إليهم رقمياً، كما يحصل الذين يُظهرون نتائج سلبية على شهادة طبية تفيد خلوهم من الإصابة.

ويقوم وكلاء «دوبز»، خلال عمل إجراءات السفر في المنزل، بتسجيل المسافرين وطباعة بطاقات الصعود إلى الطائرة ووزن أمتعتهم وطباعة الملصقات وتثبيتها على الأمتعة، ثم نقلها إلى المطار وتحميلها على متن الطائرة. ويجري أيضاً تعقيم جميع الحقائب بمواد مطهرة لإزالة أي جراثيم وتوفير حماية من التلوث بالميكروبات لمدة تصل إلى 72 ساعة.

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك في «دوبز» عمر أبو فرج: في إطار جهودنا المتواصلة لتقديم حلول مبتكرة لعملائنا، يسعدنا أن نتعاون مع مزود رعاية صحية موثوق به لتقديم خدمة مبتكرة أخرى للمسافرين في دبي. وتؤكد شراكتنا مع ميديكلينيك على التزامنا بضمان تجربة سفر آمنة وخالية من المتاعب للعملاء.

وقال ديفيد هادلي الرئيس التنفيذي لـ«ميديكلينيك الشرق الأوسط»: نحن سعداء بالمشاركة مع دوبز في هذه المبادرة الجديدة التي ستمكن الناس من بدء سفرهم بأمان وراحة بال بأنهم يتمتعون بصحة جيدة، وأنهم خضعوا للفحص بسهولة قبل الالتحاق برحلاتهم.

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