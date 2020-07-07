58 وجهة لـ«الاتحاد» في أغسطس

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت «الاتحاد للطيران» عن قائمة رحلاتها المحدثة التي تنوي تشغيلها من وإلى أبو ظبي خلال شهر يوليو الجاري وأغسطس القادم لترتفع من 38 إلى نحو 58 وجهة، مع إضافة وجهة الكويت بعد منتصف الشهر الجاري، و19 وجهة جديدة من مطلع الشهر المقبل.

وقال متحدث باسم الناقلة اليوم، إن الواجهات في آسيا وأستراليا ارتفعت من 9 إلى 10 لتشمل: بانكوك، جاكرتا، مانيلا، سيؤول، سيدني، كوالالمبور، سنغافورة، طوكيو، وملبورن (رحلات الذهاب فقط)، وباكو اعتباراً من مطلع أغسطس.

وذكر المتحدث أن الوجهات في أوروبا ارتفعت من 17 إلى 19 وجهة، تشمل: أمستردام وبرشلونة وبروكسل وجنيف ولندن وزيوريخ وباريس وميلانو ومدريد وفرانكفورت ودبلن وأثينا، على أن تضاف وجهات دوسلدورف وبلغراد وإسطنبول ومانشستر وميونيخ اعتباراً من 16 يوليو، وتضاف موسكو وروما اعتباراً من 1 أغسطس.

فيما سترتفع الوجهات في شبه القارة الهندية من 5 إلى 15 لتشمل: كولمبو وإسلام اباد (رحلات الذهاب فقط) وكراشي (رحلات الذهاب فقط) ولاهور (رحلات الذهاب فقط)، وتضاف ماليه من 16 يوليو، على أن تضاف وجهات أحمد آباد وبنغالور وتشيناي وحيدر آباد وكولكاتا ومومباي وتريفاندروم، وكوشي، وكوزيكود ونيودلهي من مطلع أغسطس.

وبالنسبة للشرق الأوسط وأفريقيا فسترتفع الرحلات من 4 إلى 10 وجهات، وهي البحرين وبيروت، على أن تضاف القاهرة من 9 يوليو.

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