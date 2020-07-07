«فلاي دبي» ترفع وجهاتها إلى 66 محطة

المصدر: (دبي - لؤي عبد الله )

تبدأ فلاي دبي اليوم استئناف رحلاتها المنتظمة إلى عدد من الوجهات التي تشهد طلباً مرتفعاً على السفر، وتعتبر هذه الرحلات الأولى للناقلة بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر جراء إغلاق الأجواء كإجراء احترازي لمكافحة فيروس «كورونا».

وأعلنت فلاي دبي في وقت سابق أنها ستسير رحلات منتظمة مبدئياً إلى 24 وجهة، فيما ستضيف الناقلة المزيد من الوجهات والرحلات خلال فصل الصيف بشكل تدريجي ليرتفع عدد الوجهات إلى 66 محطة، الأمر الذي يعتمد على قدرة الدول على الانفتاح وقبول السفر الدولي.

وقالت فلاي دبي إن الوجهات التي تعتزم تسيير رحلات إليها ستخضع للموافقات الحكومية، وتتضمن كلاً من أديس أبابا، الإسكندرية، ألماتي، عمان، باكو، بيروت، بلغراد، بوخارست، دوبروفنيك، أصفهان، جوبا، كابول، الخرطوم، كييف، كراكوف، لار، نور سلطان، براغ، سراييفو، شيراز، صوفيا، تبليسي، طهران، ويريفان.

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