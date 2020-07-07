«إقامة دبي» ترحب بالسيّاح

المصدر: (دبي - البيان)

تستعد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لاستقبال الزوار والسياح القادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مطارات دبي ابتداء من اليوم، وذلك ضمن أعلى معايير السلامة.

حيث بدأت الإدارة باستقبال المقيمين العائدين عبر مطارات دبي بملصق يحمل عبارة «نرحب بكم مجدداً في بلدكم الثاني» ترحيباً بعودة المقيمين وزوار دولة الإمارات العربية المتحدة في بلدهم الثاني.

وأكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن «عودة الحركة الجوية عبر مطارات دبي تشكل خطوة مهمة في تعزيز قطاع الطيران وترسيخ مكانة دولة الإمارات وإمارة دبي كواحد من أهم مراكز الطيران في العالم».

مؤكداً أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بشأن حركة السفر ستمهد لمرحلة جديدة نحو دعم الحركة الاقتصادية التي تعد أحد أهم مقومات التنمية في الدولة».

ومن جانبه أكد العميد طلال أحمد الشنقيطي مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية أن «إقامة دبي في تأهب دائم ومستمر في استقبال الزوار وتقديم خدمات متميزة للمسافرين القادمين عبر مطارات دبي وفق إجراءات احترازية وأمنية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز