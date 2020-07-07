اتفاقية تعاون بين «أملاك للتمويل» ودائرة الأراضي بدبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت أملاك للتمويل، أمس دخولها في شراكة جديدة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تمكين المتعاملين من الاستثمار في العقارات الجاهزة التي تعرضها أملاك للتمويل، والاستفادة من خطط السداد المرنة التي توفرها لفترات تصل إلى 6 سنوات.

ووقع الاتفاقية جمعة بن حميدان نائب مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعارف البستكي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل.

وقال جمعة بن حميدان: تأتي الشراكة في إطار نهجنا الهادف إلى دعم جميع الأطراف في السوق العقاري، والمساعدة في توفير خيارات مرنة لضمان استقطاب المستثمرين العقاريين من داخل الدولة وخارجها. لقد كانت دبي ولا تزال حلم الكثيرين من الطامحين في العيش في مدينة الإبداع والتقدم والبنية التحتية المتطورة، ويمكن لرواد الأعمال التوجه لدبي للعيش وبدء أعمالهم، خاصة وأن المناخ الاستثماري العقاري جذاب جداً«.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز إقبال المستثمرين على سوق العقارات في دبي، وتحفيز نمو هذا القطاع الحيوي، كما ستسهم في توفير بيئة استثمارية فريدة للمشترين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في العقارات الجاهزة من»أملاك«، حيث ستتيح لهم إمكانية الشراء مع خطط سداد مريحة على أقساط تصل إلى 6 سنوات، بدلاً من دفع قيمة العقارات بالكامل مرة واحدة. وتتوفر خطة الدفع بالتقسيط على جميع عقارات»أملاك للتمويل).

وقال عارف البستكي: نواصل العمل باستمرار على تحسين منتجاتنا وخدماتنا للعملاء بما يتماشى مع المتطلبات الحالية. ونعتقد أن العرض الجديد يتوافق مع الاتجاهات الحالية في السوق، كما يأتي في وقت مثالي يتطلع فيه العملاء إلى التخفيف من أعبائهم المالية.

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