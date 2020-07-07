تفاهم بين «دبي للسيليكون»وجمعية المخترعين لدعم رواد الأعمال

المصدر: دبي- البيان

وقّعت «سلطة واحة دبي للسيليكون» مذكرة تفاهم مع جمعية المخترعين الإماراتية، بهدف خلق مبادرات جديدة، تعزز بيئة الأعمال في دبي، وتدعم المواهب المحلية.

وقع الاتفاقية غانم الفلاسي، نائب رئيس أول- سعادة الأفراد والابتكار في سلطة واحة دبي للسيليكون، والمهندس أحمد مجان رئيس مجلس إدارة الجمعية، بحضور الدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، وعدد من مسؤولي الطرفين.

وبموجب الاتفاقية، ستزود سلطة واحة دبي للسيليكون جمعية المخترعين الإماراتية بوحدة صناعية خفيفة مجانية، لتكون مقراً لتطوير الاختراعات، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى واقع.

وستتاح هذه الاختراعات لسلطة الواحة ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، والشركات الناشئة العاملة في المركز، كما ستستفيد الجمعية من الأسعار التفضيلية، التي ستوفرها سلطة الواحة لمختلف المرافق. وستقوم الجمعية بتقديم ما لا يقل عن 3 ندوات تعليمية مفتوحة لجميع العاملين في مركز «ديتك».

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