1.45 مليار تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي- البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي امس 1.45 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 117 مبايعة بقيمة 210.51 ملايين درهم، منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 62.52 مليون درهم و95 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 147.99 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم.

فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات. وتصدرت الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 540.48 مليون درهم منها 27 رهن أراض بقيمة 507.74 ملايين درهم و25 رهن فلل وشقق بقيمة 32.74 مليون درهم، أهمها بمنطقة نايف بقيمة 226 مليون درهم ورهن بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 75 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 700.43 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 650 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 13 مليون درهم.

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