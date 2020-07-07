صدارة إماراتية في تمويل الشركات الناشئة

المصدر: دبي - سيد صالح

احتفظت دولة الإمارات في النصف الأول من العام الجاري بصدارتها لتمويل الشركات الناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي الصدارة التي نالتها على مدار العام الماضي، وفقاً للتقرير الصادر أمس من شركة «ماغنيت» المتخصصة في البيانات المتعلقة بالشركات الناشئة.

وأوضح التقرير أن الإمارات استأثرت بنسبة 59% من إجمالي التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة على مستوى المنطقة خلال النصف الأول من 2020، وأفاد التقرير بأن الإمارات شهدت خلال النصف الأول زيادة بنسبة 28% في حجم تمويل الشركات الناشئة، بالمقارنة بالنصف الأول 2019.

وأضاف التقرير أن الشركات الناشئة الإماراتية التي حصلت على أكبر قدر من التمويل خلال النصف الأول من العام الجاري هي بوابة «ئي بي إم جي» للبيانات المتعلقة بالأسواق الناشئة، والتي حصلت على 150 مليون دولار، ثم منصة «كيتوبي» للخدمات السحابية لإدارة المطابخ والمطاعم، وحصلت على تمويل قدره 60 مليون دولار، تلاها منصة «سل اني كار» في دبي لبيع السيارات المستعملة عبر شبكة الإنترنت، ونالت 35 مليون دولار.

كما اقتسمت الإمارات ومصر صدارة المنطقة في عدد الصفقات التي أجرتها الشركات الناشئة التابعة لكل منهما خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث استأثرت كلتاهما بنسبة 25% من عدد الصفقات الإجمالية.

وشهدت المنطقة بصفة إجمالية قفزة هائلة في حجم الاستثمارات التي حصلت عليها شركاتها الناشئة خلال النصف الأول من 2020، وفقاً لتقرير «ماغنيت»، حيث ارتفعت الاستثمارات بنسبة 35% بالمقارنة بالنصف الأول من 2019.

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