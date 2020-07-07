مشروع لإعادة هيكلة تصنيف الوسطاء الماليين

المصدر: (دبي - البيان)

قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بإعادة هيكلة جذرية للتراخيص التي تصدرها للتحول إلى نموذج مؤسسات وساطة مالية متكاملة تضم وسطاء عمليات الفوركس. وتندرج المبادرة الجديدة، التي أطلقها الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة، ضمن منهجية متكاملة تطبقها الهيئة للارتقاء بالأسواق المالية في الدولة إلى أسواق متقدمة، تحقيقاً لمستهدفات استراتيجية حكومة الإمارات 2020.

تمت إعادة الهيكلة بعد إجراء دراسات متعمقة لأفضل الممارسات العالمية، حيث قام فريق متخصص بكوادر مواطنة من الهيئة برئاسة خالد غيث الزعابي المدير التنفيذي للرقابة والترخيص بصياغة التشريعات بعد إعادة هيكلة الأنشطة وفق مصفوفة التراخيص المهنية للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في الأسواق المتطورة تضم كتب الأنظمة والأحكام العامة والترخيص واعتماد الموظفين وممارسة الأعمال وقاموس المصطلحات الخاص بهم.

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